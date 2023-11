Die Krebsbachputzer haben am 11.11. die fünfte Jahreszeit mit ihrer Hauptversammlung eröffnet. Zunftmeister Andreas Bihler, Zunftschreiberin Christina Klaus und die ehemalige Säckelmeisterin Yvonne Bihler gaben einen Rückblick und einen Ausblick auf Kommendes. So habe der Verein 2022 zwar mit einem Verlust abgeschlossen, so Yonne Bihler. Doch sei dieser wichtigen Investitionen geschuldet und man habe solch hohe Rücklagen, dass man nicht nur in die Zukunft investieren könne, sondern laut Andreas Bihler schon aus steuerlichen Gründen müsse.

So sollen die Masken nicht nur nummeriert werden, sondern auch in einem noch zu beschaffenden Schrank im Vereinsheim gelagert werden. So können sie auch rechtzeitig repariert werden. Auch soll die Lichttechnik in der Halle erneuert und der Speicher im Vereinsheim ausgebaut werden. Andreas Bihler stellte in Aussicht, dass eine Jugendabteilung gegründet wird. Diese soll unter dem Dach des Vereins stehen, aber selbstständig agieren. So könne er sich vorstellen, dass man Aktionen wie das Maibaumstellen und die Teilnahme am Kinderferienprogramm in deren Hände legen könne. Zuerst sollen Jugendliche ab 14 Jahren aus dem Verein dort eine Heimat finden. Er könne sich auch vorstellen, dass dies zu mehr Nachwuchs im Verein führen könnte.

Gewählt wurde nicht nur das Fasnachtsmotto 2024 „Die 80er sind zurück“ aus zehn Vorschlägen. Auch Andreas Bihler als Zunftmeister und Christina Klaus als Zunftschreiberin wurden in geheimer Wahl bestätigt sowie die Beisitzer Marc Martin (Krebsbachputzer), Santo Domenico Salatino (Landsturm) und Hubertus Löffler (Zimmerleute) sowie Silke Nickl als neue Kassenprüferin gewählt. Ewald Halder ist nach Jahrzehnten kein Kassenprüfer mehr, sagte aber zu, dass er zukünftige Narreneltern trauen würde. Noch sind aber keine Narreneltern in Aussicht. Wer Interesse hat, darf sich gerne melden. Bürgermeister Alois Fritschi dankte dem Verein, dass er das Brauchtum weiterleben lasse.