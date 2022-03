von Susanne Schön

Bei Sonnenschein, strahlend blauem Himmel und frischem Neuschnee hat der erste Skitechnik-Tag des Skiclubs Eigeltingen Hegau stattgefunden. 16 Personen, inklusive Skilehrer, machten sich dafür auf den Weg Skigebiet Mellau-Damüls. Auf dem abwechslungsreichen Programm standen unter anderem Übungen zur Körperposition auf den Ski, Übungen zur Kurvenqualität und die Frage „Wie funktioniert Carving?“.

Nach der Analyse der Skitechnik in den ersten Abfahrten wurden die Teilnehmer in Gruppen aufgeteilt. Diese absolvierten bei freien Fahrten jede Menge Pistenkilometer und genossen anschließend ihre Mittagspause auf der Sonnenterrasse und die Aussicht auf der Panorama-Abfahrt von 2025 auf 1400 Meter ab der Sesselbahn Ragaz.

Skilehrer Matthias Halder beim ersten Skitechnik-Tag des Skiclubs Eigeltingen Hegau. | Bild: Skiclub Eigeltingen Hegau

Alternative zu mehrtägigen Kursen

Skischulleiter Matthias Halder freute sich über die gelungene Premiere: „Damit ging unser Konzept voll auf.“ Ziel der Veranstaltung sei es gewesen, in kleinen Gruppen und mit guten Tipps von einem ausgebildeten Skilehrer die Freude am Skifahren wiederzuentdecken und die Technik der Teilnehmer zu verfeinern. Damit sei der Skitechnik-Tag eine Alternative zu mehrtägigen Skikursen, für die nicht jeder Zeit habe.

Eine weitere Alternative sei, sich im Skiclub Eigeltingen Hegau einen Skilehrer zu mieten. Auch die Teilnehmer der Tagesfahrt hätten sich nach der Heimfahrt positiv über das Angebot geäußert. Sie lobten laut Matthias Halder die gute Mischung aus Technik und Freifahrten, die kleine, homogene Gruppe, die Tipps für entspanntes Skifahren und natürlich das gute Wetter und den perfekten Schnee.

Am Samstag, 12. März, plant der Skiclub einen weiteren Skitechnik-Tag, dieses Mal im Skigebiet Sonnenkopf. Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse. Für die Teilnahme fallen 40 Euro plus Liftkarte an, Nichtmitglieder bezahlen 10 Euro mehr. Die Anmeldung muss spätestens am Dienstag, 8. März, unter der Angabe von Name, Geburtsdatum und Telefonnummer per E-Mail an die Adresse skischule@sc-eigeltingen-hegau.de erfolgen.