Eigeltingen vor 2 Stunden

Der Schulförderverein sorgt sich um seine Finanzen

Die Mitglieder in Eigeltingen leisten trotz Corona weiterhin wichtige Arbeit. Doch mit der Streichung des Martinsmarkts sieht er eine Lücke auf sich zukommen – denn der Schulförderverein will weiterhin so gut es geht unterstützten.