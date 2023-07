Etwas Einsehen hatte das Wetter beim Waldfest – der Regen kam in der Pause zum dritten Akt des Waldtheaters. Mit einer etwas verlängerten Pause konnte der Dreiakter „Mörder mögen‘s messerscharf“ noch trocken beendet werden. In der Kriminalkomödie von Christine Steinwasser zeigten die Akteure der Jungmusik erneut Bühnenpräsenz vom Feinsten. Vor zehn Jahren wurde das Waldtheater eingeführt, schon damals spielten Tanja Muffler sowie Maike und Simone Windmüller mit. Auch diesmal glänzten sie in ihren Rollen.

Regisseurin Marijana Senger hoffte, dass die Akteure die Zuschauer nach der langen Pause wieder mit dem Theaterfieber anstecken. Dem Applaus nach ging ihre Hoffnung auf. Denn nicht nur die alten Hasen begeisterten. Gabriel Lehn war Butler Johann, es stimmte alles – Gestik, Mimik und auch die Betonung. Die beiden ältlichen Tanten des Barons Restituta und Honoria von Herrschershausen wurden von Hannah Schimpeler und Mia Martin überzeugend verkörpert. Als Baronin Lukretia von Herrschershausen nahm Simone Windmüller ein Bidet statt ein Diner ein. Von Beginn an rollte Tanja Muffler als Geist des Barons Ansgar von Herrschershausen über die Bühne. Das verliebte Hausmädchen Sophia alias Sophia Lattner wurde erst im Verlauf des Stücks zum rollenden Geist. Als Kriminalbeamtin Else Nehrlich konnte Maike Windmüller den Verwalter und Liebhaber der Baronin, Dietmar oder Didimar Knör alias Timo Lattner verhaften.

Am Sonntag gab es dann reichlich Blasmusik. Mit befreundeten Musikvereinen stand auch wieder der Nachwuchs im Fokus. Die „Young Stars“, die Jugendkapelle Honstetten-Eigeltingen unter Leitung von Felix Geigges, eroberten die Bühne und die Herzen der Zuhörer.

Am Montag eröffnete der Nachwuchs den Feierabendhock. Dieses Mal zeigte die Bläserklasse der Gemeinschaftsschule ihr Können. Eine Stunde später übernahm die „Alte Garde“ aus Liptingen die Bühne, der dann der Musikverein aus Orsingen folgte.