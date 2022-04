von Susanne Schön

Der Musikverein Honstetten hat sich zu seiner Hauptversammlung getroffen, und zahlreiche Mitglieder nahmen teil. Dirigent David Johannes und der Vorsitzende Stefan Wolpert freuten sich sehr darüber und hoffen nun, dass die Musiker ebenso zahlreich und verlässlich zu den Proben kommen.

Termine für fast zehn Auftritte

Denn der Verein hat in diesem Jahr viel vor: auf seiner Internetseite finden sich jetzt schon fast zehn Termine für Auftritt. Der erste Höhepunkt wird das Jahreskonzert des MV Honstetten sein. Es ist für den 23. Juli ab 18 Uhr geplant.

In Erinnerung an den italienischen Abend soll es wieder ein Freiluftkonzert in Honstetten werden. „Nach zwei Jahren fast ohne Proben, gilt es fleißig zu üben“, blickte der Dirigent David Johannes in die Zukunft. Denn es solle ein Konzert mit Anspruch werden, das ein Genuss für die Zuhörer und Musiker wird.

Herbstfest im September

Der zweite Höhepunkt des Jahres ist dann das Herbstfest: „2020 kein Herbstfest und 2021 nur eine Schlachtplatte to go, das war kein Ersatz“, befand Schriftführer Florian Jäger in seinem ausführlichen Bericht. Deshalb freuen sich die Vereinsmitglieder trotz der vielen Arbeit, die vor, während und nach der Veranstaltung auf sie wartet, auf Herbstfest vom 9. bis 12. September. Der Großteil vom Programm steht bereits fest.

Bei den Vorstandswahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Nico Bach, Kassiererin Marion Rüdt sowie die Beisitzer Andreas Müllerleile, Felix Geigges und Markus Bach in ihren Ämtern bestätigt. Auch der Festausschuss mit Christian Braun, Thorsten Braun, Marcel Kähler, Corinna Schwanz und Stefan Müllerleile wurde wiedergewählt. Neue Jugendleiterin ist Anja Wolpert. Kassenprüfer sind Dirk Pfanner-Bach und Martin Bach.

Erfreulich ist auch, dass über 20 Jugendliche aus Honstetten sich für Blasmusik interessieren. Die Zusammenarbeit mit Jugendlichen aus Eigeltingen solle ausgebaut werden, erklärte die Jugendleiterin Carina Bach. Sie dankte auch Felix Geigges, der weiterhin die Jugendkapelle „Young stars“ dirigieren wird. Damit ist das Fortbestehen des Traditionsvereins gesichert.