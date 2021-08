von Susanne Schön

So wie bereits im Krebsbach soll der Bachlauf auch im Brielbach ökologisch durchgängig werden. Der Brielbach fließt aus Richtung Homberg nach Orsingen-Nenzingen und quert dabei die L194. Die Durchgängigkeit ist dort nicht gegeben. Die Gemeinde muss sie aber entsprechend der europäischen Wasserrahmenrichtlinie herstellen.

Es ist nur ein Gebot für diese Maßnahme eingegangen und das liegt mit 21.393 Euro über dem Kostenvoranschlag, was auch an zusätzlichen Forderungen des Landratsamt liegt. Der Gemeinderat nahm es an, bat aber die Verwaltung, zu prüfen, ob es marktübliche Preise habe. Gemeinderat Marcel Kähler betonte, dass man froh sein müsse, wenn aktuell überhaupt ein Gebot eingehe und ein Betrieb die Arbeiten erledige. Bürgermeister Alois Fritschi fügte auf Nachfrage an, dass man die Maßnahme nicht verschieben könne: „Das Landratsamt drängt.“