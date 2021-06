von Susanne Schön

Der Eigeltinger Verwaltung liegt schon länger ein Antrag über die Aufrüstung eines bestehenden Funkmasten in der Vorderen Schweingruben und die Neuerrichtung eines Funkmasten beim Hochbehälter Rorgenwies vor. Vor der Gemeinderatssitzung am Montag, 7. Juni, haben die Ortschaftsräte dies öffentlich beraten. Heudorfs Ortsvorsteher Harald Roth hob hervor, dass der Antrag der ausführenden Firmen im Auftrag der Deutschen Breitbandinitiative erfolge.

„Wir haben keine Chance, den Funkmast zu verhindern. Wir können lediglich über Kooperation mitbestimmen, wo der Funkmast steht“, war sich Harald Roth sicher. Ewald Werner war vehement für einen Ausbau des G5-Netzes: „Wir brauchen die neue Technologie auch in Deutschland“, appellierte er. Er glaube, die Beeinträchtigungen seien bei G5 niedriger. Dem wollten sich nicht alle anschließen und es gab durchaus auch Bedenken bezüglich der gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Der Mast soll wohl 40 Meter hoch werden

Schon lange sei der Ausbau des G5-Netzes auch in Eigeltingen bekannt, merkte Harald Roth an. Er bedauerte, dass es die vor Jahren vom Bürgermeister versprochene Informationsveranstaltung mit Fachleuten aller Meinungen nicht gegeben habe. Ebenso bedauerte er, dass es kaum Informationen zum geplanten Funkmasten und der Funktechnik gebe. Der Ortsvorsteher von Rorgenwies, Hans-Jürgen Boldt, hatte darum den Kontakt zum Antragssteller gesucht. Doch viel mehr Informationen habe auch er nicht bekommen. Der neue Funkmast solle mindestens 40 Meter hoch werde und solle wegen der vorhandenen Infrastruktur mit Strom und Zufahrt an den Rorgenwieser Hochbehälter kommen. Der Antragssteller halte die Technologie für unbedenklich.

Falls dieser Standort abgelehnt werde, werde man mit privaten Grundstückseigentümern Kontakt aufnehmen. „Wir dürfen uns die Gestaltungshoheit nicht aus den Händen nehmen lassen“, betonte Harald Roth. Er bevorzuge wie bei anderen Funkmasten einen Standort im Wald und zudem sei die Effektivität für den Standort maßgeblich. Er wünscht sich weitere Informationen, was genau geplant ist und möchte in die weitere Planung involviert bleiben.