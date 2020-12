von Susanne Schön

Hauptamtsleiter Walter Braun nannte 2020 in der vergangenen Gemeinderatssitzung „das Jahr der Baugeschichte„. Er sagte: „So viele Baugesuche hatten wir noch nie.“ Auch in dieser Sitzung galt es wieder über sechs private Baugesuche zu entscheiden. Was dieses Mal fehlte, waren lediglich kommunale Bauvorhaben.

Ortsvorsteher Werner Hirt freute sich, dass in Honstetten „einer der wenigen Vollerwerbslandwirte, die wir noch haben, in den Anbau einer Lagerhalle investiert“. Im Gewerbegebiet Brückle-Breiten soll eine Lagerfläche überdacht werden. Und besonders erfreulich sei, dass eine junge Familie ein bisher leerstehendes Gebäude wieder bewohnbar machen wolle.