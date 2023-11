Die Digitalisierung der Kommune beschäftigt in Eigeltingen sowohl Verwaltungsmitarbeiter als auch Gemeinderat immer wieder. Für dieses sehr komplexe Thema fehlt es aber im Rathaus an Fachwissen und Zeit. „Wir in der Verwaltung sind gerade stark mit anderem beschäftigt“, erklärte Hauptamtsleiter Daniel Schweizer in der jüngsten Ratssitzung. Ihm liege daran, dass die „Smart Village“, wie eine digitalisierte Gemeinde in Fachkreisen heißt, sehr praxisnah sei. Er sieht darin Vorteile für Bürger und Verwaltung.

Lukas Theivagt und Alina Hensch vom Fachbüro Heyder und Partner stellten erste Ansätze für ein „Smart Village“ Konzept für Eigeltingen vor. Vor allem dass dieses wenig konkret bei Inhalten und Preisen sei, stieß manchen Gemeinderat auf und so gab es auch drei Gegenstimmen, ein solches Konzept erstellen zu lassen. Doch die Zukunftsaussicht und der Preis von 8000 Euro überzeugte die Mehrheit der Gemeinderäte. Man beschloss innerhalb der nächsten zwölf Monate ein Konzept zu erarbeiten. „Das Konzept ist gerade noch so schwammig, weil wir am Anfang stehen“, erläuterte Daniel Schweizer.

Vorteile durch die Neuerungen

Alina Hensch betonte mit Blick auf die Bürger, dass eine Bürgerbeteiligung deutlich erleichtert und die Interaktion zwischen Bürger und Verwaltung effizienter würde. Für die Verwaltung ergäben sich mit einer koordinierten Digitalisierung viele Vorteile bei Dokumentationspflichten, zum Beispiel die Nachweispflicht beim Winterdienst. Denkbar sei auch, weitere Daten ins Geografische Informationssystem (GIS) einzutragen. Als Beispiel wurden hier touristische Ziele genannt.

In der „Smart Village“ können die Schränke von vorhandenen Daten schnell und effizient digital genutzt werden und neue Daten werden ebenso hinzugefügt. | Bild: Susanne Schön

Bürgermeister Alois Fritschi bekundete „sehr großes Interesse an diesem Projekt“ und fragte nach Referenzen. Lukas Theivagt erklärte, man habe bisher in allen Bereichen gearbeitet, nun würde man aber zum ersten Mal alles verknüpfen. Dahin gehe aber die Zukunft und viele Gemeinden interessierten sich für eine „Smart Village“.

Die Ideen für Eigeltingen

Das erste Konzept für die „Smart Village Eigeltingen“ umfasst zukunftsorientierte Maßnahmen, welche die Lebensqualität und Teilhabe der Bürger aber auch die Effizienz der Verwaltung steigern sollen. Wichtig ist dem Fachbüro auch eine Bürgerbeteiligung am Prozess. Eine Sammlung erster Projekte ist durch eine Ideensammlung von Verwaltung und Fachbüro entstanden. Sie umfasst die Handlungsfelder Gesellschaft, Verwaltung, Mobilität und Energie. Im Bereich Verwaltung könnten KI Chat-Bot, das Straßenmanagement für den Winterdienst, eine Straßensensorik, eine Bürger-App sowie digitale Wasserzähler eine Rolle spielen.

Unter dem Punkt Gesellschaft sind Straßenbeleuchtung, Grillplatzbelegung, Füllstandsmessung Müllcontainer und Wetterstationen aufgezählt. Bei der Mobilität steht die Förderung einer emissionsfreien Mobilität an erster Stelle, zum Beispiel durch den Ausbau von Ladesäulen. Zudem soll im Rahmen des kommunalen Klimaschutz Solarenergie gefördert werden.

Smart Village Es gibt viele Initiativen, die die Digitalisierung auch in den ländlichen Raum bringen wollen und ihn so stärken. So wurde die Open-Source-Bürger-App „Smart Village App“ im vergangenen Jahr von der Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ und der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser ausgezeichnet. Das Land Baden-Württemberg hat im Rahmen der Digitalisierungsstrategie digital.Länd (vormals digital@bw) das Projekt Smart Villages gestartet. Mit der Hochschule für Technik Stuttgart hat das Landesamt für Geoinformation- und Landentwicklung beispielsweise mit Modellkommunen 3D-Webanwendung entwickelt. Diese können Kommunen nutzen und müssen so keine eigene 3D-Infrastruktur verwalten, Datenmanagement einkaufen oder bei selbst aufbauen.

Debatte um den Sinn und Nutzen

Heudorfs Ortsvorsteher Harald Roth befürwortete, dass der Bauhof einmal in der Woche alles abfahre und dies nicht über Sensoren geschehe oder die Bürger alles melden könnten. Gemeinderat Siegbert Bach glaubte, es sei sträflich, kein Konzept zu erarbeiten: „Sonst sind wir mit Buschtrommeln hinterher.“ Zudem müsse man nicht alles auf einmal umsetzen, sondern könne einzelne Bausteine priorisieren. Wichtig sei hierbei, dass man kompatible Systeme wähle.

„Wenn wir das Konzept haben, können wir zielgerichtet Technik einsetzen und uns überlegen, was macht in welchem Ausmaß Sinn“, blickte der Hauptamtsleiter in die Zukunft.

Alina Hensch fügte an, dass es im Bereich „Smart Village“ auch viele Förderprogramme gebe. Und wenn das Konzept stehe, wisse man auch, welche Förderungen man beantragen könne. „Noch ist die Digitalisierung freiwillig und wird gefördert, doch bald werden die Kommunen nicht um eine Digitalisierung herumkommen“, so ihr Resümee.

Dem setzte die stellvertretende Kämmerin Karin Lütte ein Praxisbeispiel entgegen: „Wir wollen schon lange die Wasseruhren auf Funk umstellen. Doch das scheitert in der Umsetzung immer wieder an den Finanzen.“