Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwoch gegen 21 Uhr in der Hauptstraße. Die drei Kunden hätten, so heißt es in der Mitteilung, „in gemütlicher Runde“ an einem Tisch gesessen und das Bier getrunken, das der Wirt ihnen ausgeschenkt habe. Der Wirt bekomme nun eine Anzeige, weil er gegen das bestehende Betriebsverbot nach der Corona-Verordnung verstoßen habe. Die drei Gäste erwarte eine Anzeige, weil sie den derzeit vorgeschriebenen Mindestabstand nicht eingehalten hätten.