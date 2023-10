Eigeltingen vor 2 Stunden Jetzt geht es los: In Eigeltingen wird heute der Bürgermeister gewählt Wie viel Zustimmung erhält Amtsinhaber Alois Fritschi für seine dritte Amtszeit? Er ist der einzige Bewerber und hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung hofft. Ab 8 Uhr haben die Wahllokale geöffnet.

Ein Stimmzettel landet in der Wahlurne: Die Bürgerinnen und Bürger von Eigeltingen dürfen bei der Bürgermeisterwahl ihre Stimme abgeben. Das Archivbild entstand bei der Bürgermeisterwahl in Stockach am 15. Oktober. | Bild: Löffler, Ramona