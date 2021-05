von Susanne Schön

Nachdem Philipp Tress umgezogen ist und sich nun in der Feuerwehr Allensbach engagiert, hat ihn Bürgermeister Alois Fritschi für seine Verdienste als stellvertretender Kommandant in Eigeltingen gedankt. Tress‘ Nachfolger ist Marco D‘Agostino, dessen Wahl der Gemeinderat bestätigte. Bürgermeister Fritschi überreichte ihm die entsprechende Urkunde. D‘Agostino war bereits viele Jahre als Kassier in der Führungsebene aktiv.