von Susanne Schön

Zwei Jahre in Folge musste die 22. internationale Bogen- und Messermachermesse wegen der Kontaktbeschränkungen verschoben werden. Nun findet sie endlich statt: Am 18. und 19. Juni ist die Veranstaltung auf dem Gelände der Lochmühle geplant. Einmal fand sie bereits dort statt, davor wurde sie 20 Jahre in Eisenbach unter der Leitung von Hubert Wursthorn ausgerichtet.

„Nach nur wenigen Gesprächen mit Hubert Wursthorn wurde uns schnell bewusst, dass wir als Bogenbegeisterte mit eigenem Hotel und Messegelände nicht nur viele gemeinsame Interessen teilen, sondern hier auch Synergien für eine vielversprechende Partnerschaft bestehen“, erklärt Daniel Riess von der Lochmühle. Obwohl das Wetter bei der 21. Internationalen Bogen- und Messermachermesse nicht optimal war, besuchten diese rund 3000 Menschen.

Die Erfahrungen aus der ersten Bogen- und Messermachermesse flossen in die Vorbereitungen für Samstag, 18. Juni, und Sonntag, 19. Juni ein. Zudem wird die Messe an einer anderen Stelle auf dem Gelände der Lochmühle aufgebaut. Die Talscheune bietet mehr Möglichkeiten, um eventuellen Corona-Bestimmungen nachzukommen.

Die 22. Bogen- und Messermachermesse wird am 18. und 19. Juni wieder auf dem Gelände der Lochmühle stattfinden. Außengelände, Zelte, Schießstand, 3D-Parcours und Lochmühlenattraktionen warten auf die Besucher. Auch Campen ist möglich. | Bild: Susanne Schön

50 Aussteller und Workshops

Dort werden nicht nur die über 50 Aussteller ihre Stände aufbauen. Es gibt auch einen Bogenschießplatz. Zudem kann der 3D-Parcours der Hegau-Archers genutzt werden. Teilweise finden Workshops und Sonderaktionen an den Ständen statt. Und auch das Angebot der Lochmühle kann genutzt werden.

Die Besucher finden auf der Messe Produkte und Dienstleitungen rund um Bogensportartikel sowie Messer, Messerzubehör, Outdoor-Bekleidung, Lederartikel und weiteres Zubehör.

Samstag und Sonntag ab 10 Uhr

Die Messe startet an beiden Tagen um 10 Uhr. Am Samstag, 18. Juni, folgt dem Messe-Ende um 18 Uhr eine Abendveranstaltung mit Buffet und musikalischer Unterhaltung ab 19 Uhr. Am Sonntag, 19. Juni, endet die Messe um 17 Uhr. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet sechs Euro, eine Zweitageskarte 9,50 Euro. Verkauft werden Karten nur an der Tageskasse in der Lochmühle.