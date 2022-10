von Susanne Schön

Die Jahresübung der Feuerwehrabteilungen Honstetten und Reute zeigte die Schlagkraft der Eigeltinger Feuerwehr. Die Übung hat vor allem der stellvertretende Abteilungsleiter von Honstetten, Sebastian Fürst, vorbereitet.

Die erste große Übung, nachdem die neuen Löschfahrzeuge der Abteilung offiziell in Dienst gestellt wurden, bewies, dass neu nicht immer besonders gut sein muss. Denn es fiel im einen Fahrzeug die Pumpe aus und im anderen das Stromaggregat – obwohl erst vor wenigen Tagen der Kundendienst gemacht wurde.

Eng ging es zu bei der Jahresübung der Feuerwehrabteilungen Honstetten und Reute. Trotzdem hatten die Einsatzleiter die Lage fest im Griff. | Bild: Susanne Schön

Unimog ist Lösung eines Problems

Doch zum Glück hat die Abteilung Heudorf den alten Unimog behalten, der vor allem als geländegängiges Fahrzeug ein wichtiger Teil der Eigeltinger Feuerwehr ist, denn hier lief die Pumpe. Schnell passte Sebastian Fürst seinen Plan an die Gegebenheit an, was auch im Ernstfall wichtig ist.

Trotz Dunkelheit, Regen, Nebel und Rauch gab es bei der gemeinsamen Jahresübung der Abteilungen Honstetten und Reute zu entdecken. | Bild: Susanne Schön

Ansonsten klappte alles bestens. Die Mitglieder beider Abteilungen bewiesen nicht nur ihr Können, sondern auch, dass die neuen Fahrzeuge bestens die Schlagkraft der Feuerwehr Eigeltingen ergänzen.

„Das Gezeigte war beeindruckend“

Bürgermeister Alois Fritschi betonte einmal mehr, wie wichtig die sechs Abteilungswehren für Eigeltingen sind, um die Flächengemeinde abzudecken. Mit Blick auf den Unimog meinte er: „Der Kampf darum hat sich gelohnt.“

Kommandant Ralf Martin lobte die Übung bei Dunkelheit: „Das Gezeigte war beeindruckend.“ Es freute ihn, dass die Abteilungen Honstetten und Reute gemeinsam übten, denn im Ernstfall würden sie auch gemeinsam alarmiert. Zudem würden sich die Feuerwehrleute auch von anderer Stelle kennen, so spielen sie beispielsweise auch gemeinsam im Musikverein.

Nachgeholte Ehrungen von Feuerwehrleuten

Coronabedingt sind die Ehrungen in der Abteilung Honstetten aus gefallen. Nun konnte Bernhard Bach die drei Kameraden Thomas Thum, Günther Hirt für 40 aktive Jahre ehren und Thomas Hirt für Jahrzehnte langes Tragen von Verantwortung als Schriftführer und stellvertretender Kommandant.

Bei der Jahresübung im Honstetter Gewerbegebiet waren trotz vorgerückter Stunde und Regens viele Zuschauer. Sie konnten eine interessante Übung verfolgen. | Bild: Susanne Schön

Der Abteilungskommandant warb auch für eine Teilnahme am Gemeindefeuerwehrtag am 31. Oktober ab 19 Uhr in der Heudorfer Hochbuchhalle. Dort gibt es weitere wichtige Informationen über die Eigeltinger Feuerwehr.