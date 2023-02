Es war sein erstes Mal – und Zunftmeister Andreas Bihler bewältigte den Bunten Abend der Krebsbachputzerzunft in der Krebsbachhalle nicht nur, sondern füllte ihn mit närrischem Charme. In der Pandemie hatte er den Platz an der Spitze von Hermann Klaus übernommen. Dieser wurde für seine vielen Verdienste geehrt (Erklärtext unten). Es gelang Zunftmeister Andreas Bihler und Landvogt Christian Herz, die Ehrungen kurzweilig in die Veranstaltung einzubinden und einen würdigen Rahmen für so viel Narretei zu finden. „Ihr mond mich halt ziehe“, schmunzelte Andreas Bihler, bevor er zu den „zwei frechsten Schnauzen vom Hegau“ überleitete.

Denn durch den Abend führten wieder gekonnt und humorvoll Katharina Hübner und Sandra Winter. Die beiden werden mit jedem Mal ein eingespielteres Team und überzeugten als Fasnachtsprüfer, beim Rätsel um die Flaschengeister, als Geisterjäger, Räucherexpertinnen und als Hexen, die moderne Besen vorstellten und verkauften. Zudem gefielen sie mit ihrem Bericht, was sie so alles beim Fliegen entdeckten. Dabei wussten sie nicht nur über allerlei aus Eigeltingen zu berichten. Sie nahmen sich auch des Ukrainekriegs an und riefen dazu auf, die Geflüchteten, die bald in das Zelt einziehen werden, herzlich willkommen zu heißen.

Die fidelen Witwen Antje Honold, Katja Hertell, Katja Metzger und Simona Khireddine sangen sich gleich zu Beginn in die Herzen der Besucher: „Wir sind wieder mal zu haben, wieder mal sind wir plötzlich ganz allein. Doch wer unsere alten Männer wirklich kannte, weiß, dass ist kein Grund zum Traurigsein.“ Der Musikverein überzeugte nicht nur als musikalische Umrahmung des Bunten Abends. Ihr Frühjahrsputz, der in ein Stompstück mit Besen, Eimer und Amboss mündete, erhielt auch reichlich Applaus.

Die Landstürmler führten detailreich das bekannte Märchen vom Aschenputtel in seiner Urform „Landstürmler und der böse Waldgeist“ auf. Dabei banden sie auch gleich Bürgermeister Alois Fritschi und Pfarrerin Martina Stockburger als spontane Komparsen für Bäume ein. Beim Einsatz von Franz Wissler, Kurt Vollmer, Tobias Riedle, Robin Klein, Eike Wenzel, Martin Gisler und Frank Martin musste sogar Vorleserin Sabrina Gerlach herzhaft schmunzeln.

Santo Domenico Salationo wusste als Corona-Professor allerlei aus der Pandemie zu berichten. Sein Tipp war: „Humor ist, wenn man trotzdem lacht.“ Acht Narrenräte gaben Einblicke in eine „normale Sitzung“ mit Zuspätkommern und ihren Ausreden sowie mit dem Vorsitzenden, bei denen man nicht weiß, „ob sie sich um den vorhandenen Narrensamen kümmern oder für neuen sorgen“. Um wieder ein Elferrat zu sein, wurden kurzerhand Bürgermeister Alois Fritschi und Petra Truckenbrod-Hübner zu Narrenräten auf Lebenszeit ernannt. Erkennen konnte man auch, dass Alkohol eine große Rolle spielt, denn Klaus Martin wurde zum Ehrenzunftbrennmeister ernannt und seine Schätze gleich auf der Bühne verköstigt. Auch die Autorin diese Artikels kam vor und möchte darauf hinweisen, dass sie immer ein Plätzchen für Informationen über die Narren finde. Und sie bedankt sich für den Hexenbesen.

Für Tanzdarbietungen sorgten die sieben Feuerwehrangehörigen als Feuerbuster ebenso wie die sieben Tänzerinnen der Eigeltinger Tanzgesellschaft als Sexy Hexen und die 19 Krebsbachputzerinnen, unter denen vier Tänzer waren, mit ihrem Abschlusstanz mit leuchtenden Besen und rauchendem Hexenkessel. Nicht nur die Fasnachtskontrolleurinnen befanden: „In Eigeltingen hat man die Fasnacht nicht verlernt.“