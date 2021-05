von Susanne Schön

Als eine der größten Flächengemeinden des Landkreises Konstanz muss die Gemeinde Eigeltingen eine große Infrastruktur im Blick behalten. Dazu gehören zum Beispiel die Kanäle oder die Baugebiete. In der jüngsten Gemeinderatssitzung gab es dazu verschiedene Beschlüsse:

Kanalsanierungen in Honstetten

„Der Kanal ist Pflichtaufgabe der Gemeinde“, betonte Bürgermeister Alois Fritschi in der Sitzung. Der Rat genehmigte die Kanalsanierungsarbeiten für Honstetten in Höhe von 100.563 Euro. Die Mittel werden im Gemeindehaushalt eingestellt.

Dazu kommt noch die Untersuchung und Reinigung des Kanals in Homberg im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für 37.425 Euro. Danach sind dann bis auf Eigeltingen selbst alle Ortsteile untersucht. Eigeltingen selbst werde dann in mehrere Abschnitte unterteilt, erklärte Fritschi.

Unscheinbar präsentieren sich die Kanäle den Bürgern. Doch im tiefen Kanal lauern manchmal Schäden. Hier in Homberg wird der Kanal bald befahren. Bild: Susanne Schön

In den Baugebieten geht‘s weiter

Der Rat beschloss den Endausbau von fünf Gebieten. In Honstetten kann der dritte Bauabschnitt in Klein-Öschle I“ für 21.400 Euro in Angriff genommen werden. In Reute wird die Erschließung von „Im Wiesengrund“ für 135.838 Euro beendet. In Homberg fallen für das Gebiet Euberg 23.495 Euro an. In Heudorf wird Brühl III für 261.904 Euro abgeschlossen. Und auch das Gewerbegebiet Brücklebreiten in Honstetten kann für 63.035 Euro fertig ausgebaut werden.

Gemeinderat Reiner Müller regte an, die Bauherren vorher zu fragen, ob sie den Glasfaseranschluss gleich ins Haus legen wollen, damit man den Gehweg nicht kurz darauf wieder öffnen müsse, um an die Leitung zu kommen. Alle Vergaben lagen unter der Kostenschätzung, teilweise kamen weitere Leistungen wie eine Leerrohrverlegung hinzu.

Im Bereich zur Unteren Blatt sind die beiden Grundstücke bereits angeglichen. Nun soll auch der Gartenbereich zur Homberger Straße neu gestaltet werden. Bild: Susanne Schön

Und Müller bemängelte, dass in jedem Baugebiet ein anderer Ausbaustandard gelte beziehungsweise unterschiedliche Materialien verarbeitet würden. Fritschi nahm die Anregung gerne auf und erklärte, Gemeinderat und Verwaltung könnten einen gemeinsamen Standard für die Zukunft erarbeiten. Dieser könne dann für die künftigen Baugebiete wie „Bollenberg Nord“ in Eigeltingen gelten. In den gerade fünf beschlossenen Endausbauten würden aber die vorhandenen Standards weitergeführt. Es arbeiten dort drei unterschiedliche Firmen aus Eigeltingen, Stockach und Tuttlingen.

Verschiedenen Bauvorhaben

Sieben private Baugesuche waren es in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung. Manches ist einfach, weil es sich an den Bebauungsplan hält, andere erfordern eine Befreiung von den Vorgaben und wieder andere sind eher formal oder werden erst nach dem Bau beantragt.

Bei einem Antrag für eine Geländeabstützung zwischen zwei Grundstücken erkannte Gemeinderätin Andrea Oexle, dass auch in geltenden Bebauungsplänen eine Geländemodellierung lediglich in Schritten von 50 Zentimetern möglich sei. Sie verstehe, dass in diesem Fall bis zu 1,7 Meter hohe L-Steine gesetzt werden sollen. Die Topografie in Eigeltingen erfordere es immer wieder, Geländeunterschiede von über 50 Zentimetern zu überwinden. Jedes Mal werde hier eine Befreiung nötig. Darum regte sie an, auch den Bebauungsplan „Bollenberg Nord“ dahingehend zu überarbeiten. Da traf sie auf offene Ohren bei der Verwaltung. „Wir wollen insgesamt den Bauherren mehr Möglichkeiten geben, ihr Zuhause zu gestalten“, erklärte Bürgermeister Alois Fritschi.

Eigeltingen Straßensanierung: Neuer Asphalt auf zwei Kreisstraßen Das könnte Sie auch interessieren

Etwas Unverständnis hatten die Räte zu Beispiel bei einen Bauantrag für die Aufstellung von zwei Fahnenmasten mit Flaggen. Ortsvorsteher Werner Hirt konnte Licht ins Dunkel bringen. Die Fahnenmasten seien genehmigungsfrei aber die Fahnen seien rechtlich gesehen Werbeanlagen. Und bei diesen gelte über einem Quadratmeter Größe Genehmigungspflicht. Darum müssten die vier mal 1,2 Meter Fahnen genehmigt werden.