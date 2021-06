von Susanne Schön

Die Mitglieder des Fördervereins Dorfgemeinschaft prägen ihren Ort. Aktuell wird der Weg zur Aussegnungshalle neu gemacht.

Bereits im November 2019 wurde das Friedhofskonzept vorgestellt, an dessen Erstellung der Förderverein beteiligt war.

Der Ausbau der Mittelachse mit Betonpflaster kostet 40.000 Euro. Die Hälfte davon übernimmt der Verein.

Die Bauleitung hat Reiner Müller übernommen. „Seit zehn Jahren kämpfe ich um die Verwirklichung“, erklärt er. Er ist Mitglied im Förderverein und Gemeinderat, und er koordiniert die Arbeitseinsätze von Vereinsmitgliedern und Bauunternehmen.

Verein passt seine Satzung an

Der Vorsitzende des Fördervereins, Sebastian Anlauf, freut sich, dass die Umsetzung der lange geplanten Friedhofsgestaltung voranschreitet. Damit dies gelingen konnte, hat der Verein seine Satzung angepasst. „In Zusammenarbeit mit dem Finanzamt können wir nun die Gelder an das Unternehmen fließen lassen“, so Anlauf.

Ansonsten habe sich vereinsintern wenig verändert. Marion Heim hat ihren Platz als Beisitzerin an Damian Grütz weitergegeben.

Aktuell hat der Verein keine Einnahmen. Ob der Christkindlemarkt in diesem Jahr stattfinden könne, werde man im August entscheiden. Die Einnahmen könnten dann in den Bau eines lange geplanten Spielplatzes fließen. An der Hochbuchhalle ist ein Spiel- und Aufenthaltsplatz für Jugendliche geplant. Denn auf den Spielplatz beim Kindergarten dürfen nur die Kleinen.

Hoffen auf Fördergelder

Sebastian Anlauf hofft auf die versprochene Unterstützung des Bürgermeisters und auf einen Zuschuss aus dem ILE-Programm zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung aus dem schon Jugendhütten in der Region bezuschusst wurden.

Er hofft auch, dass die Mitglieder wieder so aktiv werden wie vor Corona. „Wir dürfen uns nicht auf Corona ausruhen“, fordert er speziell die jüngeren Jahrgänge auf, aktiv an der Gestaltung des Dorfes mitzuarbeiten.