Ein 24-Jähriger war laut einer Mitteilung der Polizei in seinem Auto in Richtung Eigeltingen unterwegs. Er wollte im Bereich Dauenberg ein anderes Fahrzeug überholen. Dabei übersah er, dass Gegenverkehr kam. Trotz eines Ausweichmanövers streiften sich sein Auto und der entgegenkommende Wagen einer 50-Jährigen am Steuer.

Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt, die Insassen blieben jedoch unverletzt. Doch da die Frau vom Unfall sehr mitgenommen war, wurde sie von Rettungssanitätern untersucht.