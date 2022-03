Laut der Polizei fuhr der 59-Jährige in Richtung Aach. Ein 22-jähriger Autofahrer, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, habe beim Abbiegen den Mann übersehen und sei mit ihm zusammengestoßen, woraufhin der Motorradfahrer gestürzt sei. Ein Rettungswagen habe den Verletzten in eine Klinik gebracht. Den Schaden am Motorrad schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro, den Schaden am Auto des 22-Jährigen auf rund 500 Euro.