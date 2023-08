Bei einem Unfall im Wasserburger Tal gab es laut einer Mitteilung der Polizei am späten Samstagabend vier Verletzte und rund 8000 Euro Schaden. Gegen 23.10 Uhr sei eine 18-jährige Fahrerin mit drei Mitfahrerinnen im Alter von 17 und 19 Jahren in einem Auto auf der Kreisstraße 6177 von Honstetten in Richtung Bittelbrunn unterwegs gewesen. In einer scharfen abschüssigen Linkskurve sei der Wagen aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Auf einer Wiese sei das Auto mit einem Holzstapel aus massiven Baumstämmen kollidiert. Dabei sei das Auto vom Holz abgewiesen worden und schließlich auf der Wiese zum Stehen gekommen.

Die vier jungen Frauen seien dabei verletzt worden und hätten zur weiteren Behandlung in verschiedene Kliniken gebracht werden müssen. Am Auto sei wirtschaftlicher Totalschaden entstanden.