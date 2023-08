Eigeltingen vor 2 Stunden Auto landet bei Unfall auf der Seite Ein Auto mit drei Insassen ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Eigeltingen umgekippt, teilt die Feuerwehr Eigeltingen mit.

Verkehrsunfall in EigeltingenDie Feuerwehr war bei einem Unfall in der Hinterdorfstraße in Eigeltingen im Einsatz. | Bild: Feuerwehr Eigeltingen