Eine 59-Jährige sei auf der B14 auf Höhe der Krätlermühlhöfe nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto sei gegen einen Baum geprallt und durch die Wucht des Aufpralles geschleudert, ehe es an einer weiteren Baumreihe zum Stehen gekommen sei.

Der Rettungsdienst habe die verletzte Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sei, habe abgeschleppt werden müssen, so die Polizei.