von Susanne Schön

Das Homberger Dorffest zog am Wochenende zahlreiche Gäste an. Los ging es mit der Partynacht am Freitag. Schon früher wurde auch an diesem Tag in Homberg gefeiert, aber das hatte meist einen Grund, zum Beispiel ein Vereinsjubiläum. Nun gab es zum ersten Mal eine Partynacht im Rahmen des Dorffests am Freitag.

Party am Freitag kommt gut an

Und es nutzten nicht nur jüngere Besucher die Chance, an einem Abend zu feiern, nach dem man nicht am nächsten Morgen arbeiten muss. Das kam gut an. „Wenn wir Biergarnituren wie am Sonntag aufgestellt hätten, hätten einige nicht ins Zelt gepasst“, blickt Ortsvorsteher Sven Römer auf den erfolgreichen Festtag zurück.

Raum Stockach Von römischem Gutshof bis altem Fachwerk: Fünf Orte zeigen bald Geschichte der Region Das könnte Sie auch interessieren

Das lag sicherlich auch an Oktatett, deren Musiker bekannte Lokalmatadoren sind und für beste Stimmung sorgten. Am Samstag blieb die Festküche kalt, dafür wurde an dem Tag trotz Regenschauer aufgeräumt und alles für den Festsonntag vorbereitet.

Neuer Pfarrer stellt sich vor

Der begann traditionell mit dem Festgottesdienst. Wieder einmal konnte sich bei diesem ein neuer Pfarrer der Seelsorgeeinheit vorstellen. „Pfarrer Jan Lipinski hat einen tollen Gottesdienst bei uns gestaltet“, erklärt Sven Römer. Und auch die Gesanggruppe mit Sängern aller Generationen sorgte für die passende Stimmung. Dem Festgottesdienst folgte der Frühschoppen mit der Spielgemeinschaft der Musikvereine Raithaslach-Münchhöf und Mahlspüren im Hegau.

Ortsvorsteher Sven Römer genoss das Homberger Dorffest genauso wie die zahlreichen Besucher. Der Himmel strahlte mit den Besuchern des Vergnügungsparks um die Wette. | Bild: Susanne Schön

Der Vergnügungspark macht das Homberger Dorffest zu etwas ganz Besonderem, denn hier wartete nicht lautes und grelles Fahrgeschäft auf die Besucher. Stattdessen hatten die Homberger selbst fast zehn Stationen entwickelt. Die Strohrutsche wurde dabei zwar eher als Kletterburg genutzt.

Doch Luftballons wurden ebenso abgeschossen wie eine Zielscheibe mit Pfeil und Bogen. Die Kinder stürmten unter anderem ein Obstbähnle, erklommen eine Kletterwand und drehten eine Runde mit dem Feuerwehrauto. Viele Besucher folgten zudem ihrem Musikverein aus Orsingen nach und man feierte noch bis in die Nacht hinein.