von Susanne Schön

Für fünf Baumaßnahmen in Eigeltingen wurden Arbeiten vergeben. Durch die Verteuerung der Materialien und des Kraftstoffs sowie durch die Größe von fünf Baumaßnahmen in Eigeltingen überschreiten die Angebotspreise für diese die Kostenvoranschläge. Das erklärte Hauptamtsleiter Daniel Schweizer im Gemeinderat.

Die Firma Braun aus Honstetten wird in Heudorf den Ringschluss Brühl in Heudorf sowie die Wasserleitung in der Hillestraße für rund 80.000 Euro beziehungsweise etwa 139.000 Euro übernehmen. Die Stockacher Firma Meier erschließt ebenfalls in Heudorf das Bauvorhaben Knittel und zwei Bauplätze für etwa 49.900 Euro beziehungsweise etwas mehr als 106.400 Euro. Zudem wird die Firma Rohr aus Rielasingen-Worblingen für etwa 15.600 Euro Schächte und Schieberkappen im gesamten Gemeindegebiet sanieren.

Viel Lob gab es für die frühe Ausschreibung von Straßensanierungen. Diese wurden für rund 157.300 Euro vergeben. Auf Nachfrage erläuterte Daniel Schweizer, dass die Firma Meier einen zeitnahen Beginn zugesagt hätte. Die Anwohner würden rechtzeitig informiert.