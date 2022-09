Das Radolfzeller Unternehmen erweitert bis Ende 2024 die Bereiche Logistik und Produktion in den kommenden Jahren deutlich. Eine Solaranlage soll den Neubau mit Strom versorgen. Doch ein fehlt noch: Fachkräfte.

Das Unternehmen Aptar wird sein Engagement am Standort in Eigeltingen ein weiteres Mal erweitern. Nachdem der Spezialist für Dosiersysteme bereits vor zwei Jahren sein Kundencenter auf dem Areal Unter den Reben neu errichtet hat, ist auch in den