Behalten Hohenfels und Eigeltingen weiterhin ihre aktuellen Bürgermeister Florian Zindeler und Alois Fritschi? In beiden Orten sind die Amtsinhaber die einzigen Kandidaten bei den anstehenden Bürgermeisterwahlen. Am Montag blieb die Bewerbung von Alois Fritschi die einzige bis zum Bewerbungsschluss um 18 Uhr. Der Briefkasten war leer, als Hauptamtsleiter Daniel Schweizer und Katja Hertell, erste Bürgermeisterstellvertreterin und Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, nochmal nachschauten, ob noch etwas eingegangen war.

Der Gemeindewahlausschuss, der im Anschluss tagte, prüfte die Unterlagen von Fritschi und ließ ihn einstimmig als Kandidat zu. Nun steht der 52-Jährige zwar als einziger auf dem Stimmzettel bei der Wahl am Sonntag, 29. Oktober, aber die Wähler hätten die Möglichkeit, einen anderen Namen in die freie Zeile einzutragen. Theoretisch könnten andere Personen also auch Stimmen erhalten. Der Wahlsieger braucht mindestens 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen.

Der Gemeindewahlausschuss (von links): Katja Hertell, Manfred Schwanz, Reiner Müller und Melanie Lattner.

Keine Kandidatenvorstellung, aber Gesprächsangebote

Außerdem ging es im Gemeindewahlausschuss auch um eine mögliche Kandidatenvorstellung der Gemeinde. Bis zuletzt hatte man offengelassen, ob es eine geben soll oder nicht. Nun steht fest: Da nur Fritschi kandidiert, wird keine stattfinden. Fritschi plant jedoch verschiedene Termine, um mit den Einwohnern ins Gespräch zu kommen, wie er dem SÜDKURIER bereits im Vorfeld angekündigt hatte.

Fritschi war aufgrund des Brückentags nicht im Ausschuss anwesend. Daniel Schweizer konnte jedoch sagen, dass Fritschi keine Plakate aufhängen möchte, aber Flyer für die Wahl verteilen wird.

Einwohner ab 16 dürfen wählen

Eigeltingen hat rund 3900 Einwohner, davon sind ab einem Alter von 16 Jahren circa 3170 wahlberechtigt. Von den drei Gemeinden in der Verwaltungsgemeinschaft Stockach, die im Oktober Wahlen haben, geht es mit Hohenfels am 8. Oktober los. Am 15. Oktober ist Wahl in Stockach und am 29. Oktober in Eigeltingen.

In Stockach treten fünf Kandidaten an. Dort geht es um die Nachfolge von Rainer Stolz, der nach 30 Jahren aufhört, also zwei Jahre vor dem regulären Ende seiner vierten Amtszeit.