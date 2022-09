von Susanne Schön

Das Homberger Dorffest ist nicht nur in der ganzen Region beliebt, sondern auch bei den Hombergern selbst. Doch kommen die Bewohner des Dorfes überhaupt selbst zum Feiern? Ortsvorsteher Sven Römer beantwortet diese Frage mit einem eindeutigen Ja. „Endlich wieder ein Fest für die Homberger mit guten Freunden“, sagt er.

Zwei Jahre musste die Dorfgemeinschaft darauf verzichten, in diesem Jahr habe sie sich wieder an die Planungen gewagt. „Am 30. März um 20 Uhr haben sich die Vorstände von Fanfarenzug, Narrenverein und der Feuerwehr mit mir getroffen, um zu beschließen, dieses Jahr endlich wieder ein Dorffest durchzuführen“, erinnert sich Sven Römer genau.

Schopf wird zur Küche

Am Wochenende vor dem Dorffest hieß es für die Organisatoren in die Hände spucken, und alles für die Besucher herrichten. Das Zeltgestänge und die Holzpfosten sowie ein Großteil der Einrichtung, wie die Kaffeestube oder die Bühne, sind im Vereinsschopf hinter dem Dorfgemeinschaftshaus (DGH) gelagert. Eben jener Schopf wird am Dorffest zur Küche.

Großteile der Kücheneinrichtung sind dort fest verbaut. Einige Sachen wie die Spülmaschine werden aus dem DGH in den Schopf gebracht oder aus privaten Haushalten zusammen getragen. Die Zeltplanen sind gemietet. Ein besonderer Augenschmaus ist auch immer die Dekoration des Festzelts.

„Kartoffelsalat wird noch selbst gemacht“

Doch auch das Essen spielt eine wichtige Rolle. „Beim Essen legen wir großen Wert darauf, dass nicht alles fertig angeliefert wird – und auf Regionalität. Der Kartoffelsalat wird in Homberg noch selbst gemacht, aus heimischen Kartoffeln von Frank Martin. Die Forellen sind auch aus Homberg vom Forellenhof Muffler. Auch der Wurstsalat wird von Frauen aus dem Dorf selbst angemacht“, zählt Sven Römer auf.

Das Programm Das Homberger Dorffest beginnt bereits am Freitag, 2. September, um 19 Uhr mit einem Feierabendhock. Um 20 Uhr startet die Partynacht mit Barbetrieb und Musik von Oktatett. Samstag ist Ruhetag, um den Festgottesdienst in Ruhe vorbereiten zu können. Der Sonntag, 4. September, beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, den die Homberger Gesangsgruppe umrahmt. Es folgt ein Frühschoppen mit der Spielgemeinschaft der Musikvereine Raithaslach-Münchhöf und Mahlspüren im Hegau. Gegen 17 Uhr gibt es geräucherte Forellen und es spielt der Musikverein Orsingen im Festzelt. Ganztägig lockt am Sonntag ein Vergnügungspark mit Spielen, welche die Homberger selbst gestalten.

Im Festzelt wird nicht nur gegessen – hier spielt auch die Musik. Die Formation Oktatett spielte bereits 2019 beim Jubiläum des Fanfarenzugs. „Sie haben das Zelt so richtig gerockt“, erinnert sich Sven Römer. Darum hatte man sie gleich für das folgende Jahr gebucht – doch da fiel das Fest coronabedingt aus. Die Musiker seien aber sofort bereit gewesen, auch in diesem Jahr zu spielen.

Auch Musik aus der Nachbarschaft spielt

Auch Musikvereine sorgen für Stimmung. „Der MV Raithaslach-Münchhöf-Mahlspüren ist quasi unser Heimatverein, es freut uns sehr, dass dieser den Frühschoppen musikalisch gestaltet“, fügt der Ortsvorsteher an. Dem Musikverein Orsingen sei man gleich aus mehreren Gründen verbunden. Zum einen spielten dort auch Homberger Musiker mit, zum anderen gebe es auch familiäre und freundschaftliche Verbindungen zur Nachbargemeinde. Der Musikverein sorge für den musikalischen Abschluss.

Das Festzelt ist beim Homberger Dorffest stets gut gefüllt mit Gästen aus nah und fern. Bild: Susanne Schön

Dorffest wird neu organisiert: Start ist schon Freitag

Schluss ist neu bereits am Sonntag, dafür gibt es am Freitag eine Partynacht. Wie kommt es dazu? „Während Corona hat sich in den Vereinen einiges getan. Die Besetzung vieler Posten, die auch das Dorffest mit organisieren, hat gewechselt. Somit kam auch in die Orga des Dorffestes neuer Wind“, erklärt Römer.

„Es gab auch schon früher mal am Freitag ein Fest. Immer wieder gab es Stimmen, die sagten, wir sollten auch außer Sonntag und Montag etwas machen. Denn am Montag und Dienstag müssen die meisten wieder arbeiten und können nicht so richtig sitzen bleiben. Vor allem junge Leute bleiben gerne länger weg und wollen nicht schon um 22 Uhr nach Hause gehen“, fügt er an. Er betont: Das Dorffest solle ein Fest für Besucher und Ausrichter sein.

Abbau am Dienstag ist schwer machbar

Zudem geht es auch um das Personal für Auf- und Abbau sowie die zahlreichen Helfer und die Bedienungen. „Beim Abbau am Dienstag kamen immer weniger Leute, weil einige der Helfer schon am Montag im Geschäft freigenommen haben oder zumindest früher Feierabend machen mussten und keine zwei Tage dafür aufwenden können“, weiß Römer.

Die Homberger seien bekannt für ihre Einsatzbereitschaft. 52 Schichten am Freitag und 100 Schichten am Sonntag sowie 36 Schichten im Vergnügungspark konnten schnell besetzt werden. Dazu kommt noch die Gesangsgruppe mit über zehn Sängern. Schwer sei es höchstens, Bedienungen zu finden. Darum wird auf ein digitales Bediensystem umgestellt, um die Arbeit zu erleichtern.