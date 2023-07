Die Änderungen des Kommunalwahlrechts Mitte April betreffen auch die Bürgermeisterwahl in Eigeltingen. Darum wurde die Stellenausschreibung angepasst. Die in der Gemeinderatssitzung im März beschlossenen Termine bleiben aber weiterhin alle unverändert.

Die aktuelle Amtszeit von Bürgermeister Alois Fritschi endet zum 10. Januar 2024. Er tritt bei der Wahl wieder an. Als Amtsinhaber braucht er keine Unterstützerunterschriften, aber die weiteren Kandidaten müssen zehn solcher Unterschriften von wahlberechtigten Einwohnern vorweisen. Wahlberechtigt sind neu auch wohnungslose Menschen, die ihren hauptsächlichen Aufenthalt im Gebiet der jeweiligen Körperschaft haben. Zudem wurde der Besoldungszuschlag (Anreizzuschlag) für langgediente Landräte und Bürgermeister weiterentwickelt.

Personen ab 18 Jahren dürfen zum Bürgermeister gewählt werden. Zudem gibt es keine Beschränkungen bezüglich des Höchstalters mehr. Die Stellenausschreibung für den Posten des Bürgermeisters erscheint am 28. Juli und somit beginnt am Folgetag die Bewerbungsmöglichkeit, die am 2. Oktober um 18 Uhr endet. Die Bewerbung muss schriftlich im Rathaus eingeworfen werden und mit dem Vermerk „Bürgermeisterwahl“ versehen sein. Zwar sollten die Unterlagen komplett sein, doch es ist möglich, die Unterstützerunterschriften bis zum Ende der Bewerbungsfrist nachzureichen.

Kandidatenvorstellung noch offen

Ob es eine Kandidatenvorstellung gibt, wird der Gemeindewahlausschuss nach Bedarf entscheiden. Die Gemeinde sucht noch nach Wahlhelfern, diese können sich bei Interesse auf dem Rathaus melden. Die Bekanntgabe der Wahl findet in der 34. Kalenderwoche statt.

Die Bürgermeisterwahl findet am 29. Oktober statt. Falls es zu keinem eindeutigen Ergebnis kommt, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen statt, es werden also keine neuen Kandidaten zugelassen. Dies ist eine Änderung im Wahlrecht. Der Termin für die Stichwahl ist der 19. November.