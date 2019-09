von Susanne Schön

Einen Zuschuss von 195.200 Euro aus dem Digitalpaket für Schulen stellte Bürgermeister Alois Fritschi in der Gemeinderatssitzung in Aussicht. Dabei müsse die Gemeinde einen Eigenanteil von 20 Prozent leisten. Derzeit erstellt die Schule ein genehmigungsfähiges Konzept.

Der Breitbandausbau spielte auch in der Bürgerfragestunde eine Rolle. Klaus Keller erkundigte sich nach den Stand des Ausbaus in den kleineren Ortsteilen. Der Bürgermeister antwortete, das Zuschussanträge liefen, damit die Haushalte direkt ans kommunale Glasfasernetz angeschlossen werden können. Die Antragsbedingungen hätten sich geändert, so dass keine mehr Haushaltsbefragungen nötig seien.