von SK

Zwei Autos sind in der Eigeltinger Hauptstraße zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 7.15 Uhr, wie die Polizei mitteilt. Demnach wollte eine 20 Jahre alte Fahrerin mit ihrem Auto von der Hinterdorfstraße nach rechts in die Bundesstraße 31 einbiegen. Dabei übersah sie offenbar das Auto einer 52-jährigen Frau. Diese kam aus Richtung Orsingen-Nenzingen heran und hatte auf der Bundesstraße die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß entstand laut der Mitteilung ein Schaden von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.