von Susanne Schön

Der Musikverein Heudorf hat sich zur Hauptversammlung getroffen. Sabrina Kupferschmid, Vorsitzende für Externes, war ihre Anspannung anzusehen.

Zwei wichtige Posten konnten trotz monatelanger Suche erst kurz vor Versammlungsbeginn besetzt werden: die des Vorsitzenden intern und des Dirigenten. Eine gute Nachricht für alle Mitglieder und Freunde des Musikvereins und den ganzen Ort.

Zu wenig aktive Musiker

Norbert Roth vom Narrenverein brachte es auf den Punkt: „Fasnacht ohne Musik ist keine Fasnacht.“ Denn vor der diesjährigen Fasnacht musste Sabrina Kupferschmid die schlechte Nachricht überbringen, dass der Verein an Fasnacht nicht spiele könne. Alle waren erstaunt, wie viele Musiker dann doch zur Kindergartenbefreiung kamen, denn deutlich mehr hatten aus verschiedenen Gründen wie Gesundheit, Studium oder Arbeit abgesagt.

Da der Musikverein Heudorf nur knapp über 20 aktive Musiker hat, ist er schnell an der Grenze zur Spielfähigkeit. Dafür spielten manche nicht mehr aktiven Musiker mit. Zur kommenden Fasnacht soll nun eine Lumpenkapelle gegründet werden, die dem Narrenverein angehört. Und der Musikverein will am Fasnachtssonntag 2021 und zu einem Narrentreffen spielen.

Spielgemeinschaft sucht Dirigenten

Um das Jahr über Konzerte bestreiten zu können, hat man eine Spielgemeinschaft mit Rorgenwies gegründet. Diese hat sich in ihrem ersten Jahr bewährt. Doch Michael Krämer gab das Dirigat zurück und so machte man sich mal wieder auf die Suche nach einem Dirigenten.

Sabrina Kupferschmid schilderte eindrücklich, wie die Ansprüche der Dirigenten und die Realität in einem ländlichen Musikverein zum Teil weit auseinander klaffen. Mit Jörg Bruggner fand sich nun ein Dirigent aus den eigenen Reihen, der für den Übergang das Dirigat übernimmt. Er leitet auch die Guggenmusik Schtägge-Näschter Honstetten musikalisch. Da Bruggner nur bis Sommer zur Verfügung steht, wird weiter nach einem Dirigenten gesucht.

Verein hofft auf mehr Nachwuchs

Lange war auch bei der Jugend kein Aufschwung in Sicht. Dank einer Instrumentenvorstellung konnten vier Jungmusiker gewonnen werden. Im Kindergarten soll eine kostenlose musikalische Früherziehung stattfinden und für die älteren Kinder dann eine Blockflötengruppe. So hofft nicht nur Sabrina Kupferschmid, dass sich wieder mehr Heudorfer Kinder für den Musikverein begeistern lassen und dort ihre musikalische Ausbildung fortsetzen.

Bei den Wahlen drehte sich das Vorstands-Karussell: Marcel Schuster erklärte sich bereit, den Vorsitz intern von Volker Renner zu übernehmen. Renner ist nun Instrumentenwart. Damit wurde der Posten des Jugendleiters frei, zu dem Silvio Voigt gewählt wurde. Das Kassenbuch führt weiter Antje Richter. Beisitzer Aktiv ist neu Markus Leber und Beisitzer Passiv neu Jan Breithaupt. Kassenprüfer bleiben Manfred Weber und Gebhard Roth.