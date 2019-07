von Susanne Schön

Der Schauplatz für das Zeltlager aller Jugendfeuerwehren im Landkreis Konstanz ist diesmal Eigeltingen. Am Freitag, 26. Juli, fällt der Startschuss. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Das Festzelt zwischen Schule und Lochmühle, in dem die Jugendlichen auch essen und die Abendveranstaltungen stattfinden, steht bereits seit dem Wochenende. Auch die Lagerküche ist aufgebaut.

Die Zelte stehen schon

Als Ausrichter hat die Jugendfeuerwehr Eigeltingen bereits die Zelte für ihre 44 Jugendlichen aufgestellt. Auch die benachbarte Jugendfeuerwehr Orsingen-Nenzingen war am Sonntag bereits zum Aufbau vor Ort. Weitere Feuerwehren hatten sich für den Lauf der Woche für Vorbereitungen auf dem Zeltplatz angesagt.

Lagebesprechung bei den Vorbereitungen: Jugendwart Frank Gommeringer (3.v.li.) gibt den Stand des Aufbaus an die vielen Helfer aus diversen Feuerwehrabteilungen weiter. | Bild: Susanne Schön

Im Vorfeld gab es viele Abstimmungen und Workshops, bei denen auch die veranstaltende Kreisjugendfeuerwehr mit Kreiswart Andreas Zeller tatkräftig dabei war. „Für ein solches Großereignis gibt es viel zu organisieren“, erklärt Regina Glatt, die Pressesprecherin der Eigeltinger Feuerwehr.

Im Ort wird einiges los sein

„Die Gesamtwehr Eigeltingen mit Kommandant Ralf Martin und Abteilungskommandant Markus Reichelt sowie die vielen ehrenamtlichen Helfer hoffen auf regen Zuspruch aus der Bevölkerung“, so Glatt. Dabei hoffen Veranstalter und Ausrichter auf Verständnis bei den Einwohnern, denn bei rund 800 Teilnehmern wird in und um Eigeltingen einiges los sein.

Gemeinsam packten alle Abteilungen der Eigeltinger Feuerwehr beim Aufbau an. Auch für die Bewirtung des Zeltlagers sind bereits die Schichten eingeteilt. | Bild: Susanne Schön

Vorbereitet und organisiert werden das Lagerleben und das Rahmenprogramm hauptsächlich durch die Jugendfeuerwehr Eigeltingen mit ihrem Jugendwart Frank Gommeringer sowie den Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr. Veranstalter ist die Kreisjugendfeuerwehr.

Bereits zum vierten Mal findet das Zeltlager der Jugendfeuerwehren des Landkreises in Eigeltingen statt. Eigeltingen übernahm die Ausrichtung dieses Jahr spontan, da der geplante Ausrichter absprang. Das Zeltlager soll stets eine Möglichkeit für die Feuerwehr sein, sich Jugendlichen als attraktive Organisation zu präsentieren.

Auch Eigeltingens Feuerwehrkommandant Ralf Martin, Abteilungskommandant Markus Reichelt und Jugendwart Frank Gommeringer (von links) packen beim Aufbau tatkräftig mit an. | Bild: Susanne Schön

Ab Freitag werden rund 700 Jugendliche mit rund 100 Betreuern erwartet. Nachdem sie ihre Zelte bezogen haben werden, steht als erster Akt der Kommandantenempfang an. Abends wird das Zeltlager offiziell eröffnet. Dann wartet jeden Tag die Lagerolympiade auf die Jugendlichen. Aber auch für Freizeit und die Möglichkeit zum Baden ist gesorgt.

Der Sonntag ist Besuchertag

Abends gibt es verschiedene Partys und am Sonntag ist traditionell Besuchertag mit Festgottesdienst für alle Interessierten. An allen Tagen wird das Festzelt bewirtet. Die bei den Jugendlichen beliebte Lagerküche kann von externen Gästen allerdings nur am Sonntagmittag genossen werden. Ansonsten sorgen die Abteilungen der Feuerwehr Eigeltingen für die Gäste.