Hohen Besuch hatte der Eigeltinger Ortsteil Heudorf: Auma Obama, der Schwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama machte hier Station. Sie war für ihre Stiftung „Sauti Kuu“ aktiv. Durch diese und ihre Arbeit im Weltzukunftsrat ist sie weltweit sehr gut vernetzt. Der Weltzukunftsrat setzt sich ebenso weltweit für ein verantwortungsvolles, nachhaltiges Denken und Handeln im Sinne zukünftiger Generationen ein wie ihre Stiftung. „Sauti Kuu“ bedeutet übersetzt „Starke Stimmen“ und diese sollen weltweit benachteiligte Kindern und Jugendlichen dank ihrer Stiftung bekommen.

Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien, insbesondere in ländlichen Gebieten und in den städtischen Slums, werde geholfen, die Stärke der eigenen Stimme und das eigene Potenzial zu erkennen, so Auma Obama laut einer Pressemitteilung: „Mit neuer Kraft und Selbstbewusstsein sollen sie Wege finden, die Gegebenheiten vor Ort zu nutzen und etwas aus ihrem Leben zu machen.“

Jugendlicher aus Kenia einige Wochen in Heudorf

Einer dieser Jugendlichen ist Edwin Onyango Rabuogi aus Kenia. Er war ebenfalls zu Besuch in Heudorf und bleibt auch noch hier. Allerdings ist es für ihn vor allem ein Arbeitsbesuch. Er absolvierte bereits in seiner Heimat die Ausbildung zum KFZ-Mechaniker. In den nächsten vier Wochen wird er bei der Firma Carbon in der Karosserie-Instandsetzung fortgebildet. Vertriebsleiter Siegbert Müller sorgt dafür, dass er junge Kenianer Einblicke über den Firmensitz in Heudorf hinaus bekommt.

Carbon-Trainer Ralf Rathmann und Klaus Dollas erklären Edwin Onyango Rabuogi (Mitte) wie ein Schwellerschaden mit der Miracle-Klebetechnik schnell und problemlos ausgebeult werden kann. Bild: Leif Knittel

Ziel ist es, dass Edwin Onyango Rabuogi das Wissen in Zukunft nicht nur selbst anwendet, sondern auch an andere Jugendliche weitergibt. Damit hat dann nicht nur er neue Perspektiven für ein selbstständiges Leben, sondern er fungiert auch als Multiplikator bei den Jugendlichen in seiner Heimat. Auch das Thema Nachhaltigkeit ist im Berufsfeld Instandsetzung natürlich wichtig. So geht es in Afrika weniger um die Optik, sondern darum Ressourcen zu schonen und die Fahrzeuge nachhaltig zu reparieren.

Auma Obama spricht Deutsch

Bürgermeister Alois Fritschi war stolz, von diesem Termin im Gemeinderat berichten zu können. Dass Auma Obama bei einem Unternehmer der Gemeinde zu Gast war, sei etwas ganz Besonderes. Heudorfs Ortsvorsteher Harald Roth freute sich, dass sie fließend deutsch sprach, da sie in Heidelberg studierte. So konnten sich Vertriebsleiter Siegbert Müller, Geschäftsführerin Edeltraud Holle, Rorgenwies‘ Ortsvorsteher Hans-Jürgen Boldt, Heudorfs Ortsvorsteher Harald Roth und Bürgermeister Alois Fritschi mit Auma Obama vor allem über den Stellenwert von beruflicher Ausbildung ganz ohne Sprachbarrieren austauschen.

Dabei stellte man fest, dass eine gute Ausbildung sowohl in Afrika wie auch in Deutschland von großer Bedeutung ist. Auch der Zusammenhang von Perspektivlosigkeit und Motivationsproblemen mit einhergehend geringem Engagement unterscheide sich auch auf beiden Kontinenten kaum. Dagegen blühen Jugendliche auf, die sich als selbstwirksam erleben.

Wie der Kontakt zustande kam

Kennengelernt haben sich Siegbert Müller und Auma Oubama über das Netzwerk eines befreundeten Lieferanten in München. Nach einem gemeinsamen Abendessen im Januar entschloss sich Siegbert Müller, die „Sauti Kuu“-Stiftung nicht einfach nur finanziell, sondern auch durch Wissenstransfer in das Land selbst zu unterstützen.

Kurzfristig organisierte das Team der Carbon GmbH dann alle Visa-Formalitäten, Flüge und mehrere Ausbildungsstationen in Carbon-Partnerbetrieben für Edwin Onyango Rabuogi. Nach dessen Rückkehr ist ein Besuch bei der „Sauti Kuu“-Stiftung in Kenia geplant, zusätzlich soll die Stiftung mit Karosserie-Reparatursystemen und Zubehör von Carbon ausgestattet werden.

Siegbert Müller sagt: „Die Reparatur von beschädigten Karosserieteilen ist, wenn möglich, nicht nur preiswerter. Es ist auch technisch besser für das Fahrzeug als ein Neuteil.“ Deswegen werde es von den Automobilherstellern und Versicherern immer mehr forciert. „Instandsetzen statt Tauschen ist zudem nachhaltiger und klimaschonender als ein Austausch der beschädigten Teile“, fügt er hinzu.