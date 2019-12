von Susanne Schön

Die Arbeiten gehen weiter: Nachdem im August bereits die sechs Leiterseile auf der gut sechs langen Trasse zwischen Liptingen und Eigeltingen-Reute entfernt wurden, begann in dieser Woche mit dem Rückbau der 39 Strommasten. Für die Entfernung der Leiterseile wurde teilweise die Straße gesperrt, da diese an zwei Stellen über die Straße liefen. Zu spektakulären Szenen kommt es beim Abbau der Strommasten, doch reicht hier eine kurze Verkehrsregelung durch die Fachleute.

Der Rückbau dieser Trasse soll bis Januar erledigt sein. Der Rückbau ist notwendig, weil die vom Schaltwerk am westlichen Ortseingang von Liptingen in Richtung Eigeltingen führende 20 000 Volt-Doppel-Freileitung ist nach der Verlegung moderner Erdkabel nicht mehr erforderlich ist. Da Erdkabel quasi wartungsfrei seien, lasse die Netze BW die Freileitungen sukzessive rückbauen. Für die Land- und Forstwirtschaft seien die betroffenen Gelände nun besser nutzbar. „Und nicht zuletzt kommt die Landschaft nun wieder besser zur Geltung“, sagt Klaus Fischer von EnBW beim Rückbau des Masten am Waldanfang von Liptingen kommend.

Bild: Susanne Schön

Zuerst wird das Erdreich abgeschoben. So kommt man besser an den Masten und die Funken können nichts anbrennen. Der Abbau der Masten erfolge meist in den vegetationsarmen Wintermonaten, erklärt Fischer. Denn dann verursachen die schweren Maschinen weniger Schäden im Gelände und der Abtransport der Maststücke und Fundamentbrocken sei einfacher. Auch werde die Straße nicht so verschmutzt.

Die vier Mitarbeiter der Firma Kundt sind ein eingespieltes Team. Zuerst trugen sie das Erdreich rund um den Winkel-Abspannmast aus Beton ab. Dieser heißt so, weil Isolatoren in Richtung der Leiterseile gespannt sind, die am Mast einen Winkel beschreiben. Bei Tragmasten genügt nur ein Satz Isolatoren, der nach unten hängt oder auch nach oben steht, weil die Leitungen gerade verlaufen.

Bild: Susanne Schön

Danach wurde der Beton vom Masten abgemeißelt. Dann konnte der Stahlkorb durchtrennt werden, der darunter zum Vorschein kommt.

Bild: Susanne Schön

Nachdem der Beton weg ist, geht es dem Stahl an den Kragen. Wenn sich der Stahl verflüssigt, fliegen die Funken. Es sieht beinahe so aus, als ob jemand eine große Wunderkerze abbrennt, wenn der Stahl verflüssigt und die Funken sprühen.

Bild: Susanne Schön

Danach musste kurz die Straße gesperrt werden. Denn als der Bagger den Masten umdrückte, hätten beim Aufprall Betonstücke unlenkbar davonfliegen können. Das Pochen des hydraulischen Meißels, das Knistern des Schneidbrenners, das Ächzen des Mastens beim Absinken und der dumpfe Aufprall desselben auf der Erde wurden begleitet vom Duft des verbrannten Stahls und der frisch umgegrabenen Erde.

Vorsicht – Mast fällt! Nachdem der Bagger ihm einen leichten Schubs gibt, stürzt das große Gebilde um.

Bild: Susanne Schön

Er senkt sich sanft zu Boden.

Bild: Susanne Schön

Bild: Susanne Schön

Danach hämmerte wieder der hydraulische Meißel und die Flex kreischte, als der Stahl der Masten durchtrennt wurde, um transportable Stücke zu erhalten. Auch das Fundament von mindestens zwei mal zwei Metern wurde zermeißelt und ausgebaut.

Bild: Susanne Schön

Dann wurde wieder Erde angefüllt und verdichtet, bevor es zum zweiten Masten des Tages ging. Beim Team der Firma Kundt laufen die Arbeiten Hand in Hand. So schaffen sie es, pro Tag zwei Masten abzubauen.

Bild: Susanne Schön

Strommasten sind innen übrigens hohl, wiegen aber trotzdem mehrere Tonnen.

Bild: Susanne Schön | Bild: Susanne Schön

Die Verlegung von Erdkabeln diene der nachhaltigen Versorgungssicherheit. Durch die höheren Querschnitte könne die steigenden Last wie auch die zunehmenden Einspeisung aus dezentraler Erzeugung von erneuerbaren Energien besser begegnet werden.

Bereits als vor drei Jahren die 44 Betonmasten zwischen Eigeltingen und Aach abgebaut wurden, blickte Klaus Fischer in die Zukunft: „Jetzt, wo sie zurückgebaut sind, weiß bald niemand mehr, wie sie ausgesehen haben und wo sie genau standen.“

Weitere Arbeiten in Eigeltingen: Die Netze BW verfolgt konsequent die Modernisierung des 20.000-Volt-Mittelspannungsnetzes in der Region. Auch einige Ortsnetzkabel werden bei der Gelegenheit erneuert. So wurden auch in Eigeltingen leistungsfähige Erdkabel vom Sportplatz aus und vom Gewerbegebiet Hinterhofen her verlegt. Damit können weitere Freileitungsstrecken in Eigeltingen abgebaut werden. Die Genehmigungen hierfür stehen aber vom Baumamt noch aus.