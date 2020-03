Neue Details zu einem schweren Arbeitsunfall am Montag in Eigeltingen sind am Dienstag bekannt geworden: Laut einer Mitteilung der Polizei handelt es sich bei dem Verletzten um den Mitarbeiter eines Elektroinstallationsbetriebs. Er war in den Räumen einer Firma im Gewerbegebiet Hinterhofen mit Installationsarbeiten an einem Elektroschaltschrank beschäftigt, als ihm ein Werkzeug aus Metall aus der Hand fiel.

Das Werkzeug verursachte im Schaltschrank einen Kurzschluss. Durch den daraufhin entstandenen Lichtbogen erlitt der Installateur Verbrennungen, die seine Einlieferung in eine Unfallklinik erforderten. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann dorthin.