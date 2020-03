von Susanne Schön

Seinen ersten Bericht als Vorsitzender konnte Stefan Wolpert für den Musikverein Honstetten abliefern. Wie alles in seinem ersten Jahr gelang ihm das mit jugendlichem Charme und Bravour. Zudem wurde deutlich, dass der Musikverein zum einen ein wichtiger Bestandteil der Dorfgemeinschaft ist, zum anderen genießen die Mitglieder auch die Gemeinschaft untereinander.

Die Vorstandsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl. Der stellvertretende Vorsitzende Nico Bach, Kassiererin Ramona Bach, die aktiven Beisitzer Andreas Müllerleile, Markus Bach und Felix Geigges sowie der Festausschuss mit Marcel Kähler, Marion Rüdt, Thorsten Braun, Stefan Müllerleile und Corinna Schwanz wurden im Amt bestätigt.

Der Musikverein Honstetten hat 54 aktive Mitglieder, 32 Ehrenmitglieder, 90 passive Mitglieder sowie 20 Jungmusiker in Ausbildung. Bekannt ist er für das Herbstfest, welches in diesem Jahr vom 11. bis 14. September stattfindet. Bereits zum 49. Mal läuft es nach bewährtem Schema ab. Das Herbstfest startet am Freitag mit der Partynacht. Am Samstag spielt wieder Vlado Kumpan, am Sonntag Musikvereine und abends die Bauernkapelle Mindersdorf. Am Montag endet das Fest mit Kinderfest und Feierabendhock.

Jahreskonzert im April

Wichtig ist den Honstettern auch ihr Jahreskonzert. Dafür verzichtete man zu Gunsten der Ideenfindung auf eine Probe. Ein Teil der Ideen fließt bereits in diesem Jahr beim Konzert am 25. April in der Tudoburghalle ein. Es findet unter dem Motto „Das Auge hört mit“ statt. Dirigent David Johannes legt den Schwerpunkt auf Konzertantes. Er rief alle Mitglieder auf, sich bei der Gestaltung des Konzerts zu beteiligen und auch die Proben zu besuchen. Der Spaß an der gemeinschaftlichen Arbeit sei wichtig für Konzert, Proben und Herbstfest gleichermaßen. „Es liegt an uns, wie wir Jungen den Verein in die Zukunft führen“, sagte er.

Zu einem guten Probenbesuch luden Dirigent, Vorsitzender und Ortsvorsteher Werner Hirt ein. Insbesondere die Marschproben zeigten erste Erfolge, freute sich David Johannes. Es bedürfe intensiver Proben für das bevorstehende Konzert. Darauf freuen sich schon die ganze Dorfgemeinschaft und viele Freunde des Vereins.