von SK

Ein 51-Jähriger hatte das Fahrzeug am Dienstag zwischen 11 und 18 Uhr etwa 500 Meter nach dem Ortsschild in Richtung Nenzingen abgestellt. In dieser Zeit stahl ein Unbekannter ein Handy, das auf dem Beifahrersitz des Autos lag. Laut Polizei war offenbar die Batterie der Auto-Fernbedienung zu schwach und das Fahrzeug war deshalb nicht verschlossen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Engen unter der Telefonnummer (0 77 33) 94 09-0 zu melden.

