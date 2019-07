Das Waldfest des Eigeltinger Musikvereins ist ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders. Klein und fein hatte es auch in diesem Jahr seinen Besuchern viel zu bieten. Der Aufstieg zum Waldfestplatz auf dem Dunzenberg hat sich auf jeden Fall an allen drei Tagen gelohnt.

„Wir passen unser Waldfest an die Wünsche unserer Besucher an“, erklärte Jürgen Winter, der Vorsitzende des Vereins. Früher begann das Waldfest bereits am Freitag, doch dieser Tag war schlecht besucht und darum startete die Jungmusik am Samstag mit ihrem Theater.

Das Waldtheater ist inzwischen gute Tradition. In diesem Jahr wurde entgegen der Informationen auf der Einladung „Zu früh getraut“ von Klaus Mitschke aufgeführt. Die jungen Laienschauspieler und ihre Regisseurinnen Marijana Senger und Melitta Uhl waren gespannt, wie die Komödie beim Publikum ankommen würde.

Diese Sorge war völlig unbegründet, denn die Zuschauer lachten beinahe die ganzen zwei Stunden lang und die Pausen taten nicht nur gut, um sich zu verpflegen, sondern auch, damit die Lachmuskeln sich erholen konnten.

Simone Windmüller war der junge Arzt, der nach einem turbulenten Junggesellenabend den Überblick verloren hatte. Ihre Schwester Maike Windmüller war eigentlich seine Braut, doch dann begannen die Wirrungen und Irrungen, denen man am Schluss gar nicht mehr folgen wollte sondern lieber einfach genoss und sich vielleicht noch fragte: kann es noch wirrer werden?

Zur Verwirrung trugen bei: Phillipp Nickl als Vater des Bräutigams, seine Schwester Selina Nickl als Mutter der Stripteasetänzerin, die wiederum von Ann-Katrin Lehn verkörpert wurde. Adrian Tress wurde in den Strudel des Stücks als Freund des Bräutigams gezogen. Timo Lattner überzeugte als wortkarger Freund und Standesbeamter. Dazu kam noch Xenia Lehn, die als Brautmutter stetig versuchte Ordnung ins Chaos zu bringen.

Taube Hamster und zweieiige Halbgeschwister gab es in den folgenden Tagen nicht, ebensowenig ein Bällebad für Erwachsene oder Tortenfüllungen zum Heiraten. Auch war die Bühne deutlich aufgeräumter und nicht voller Requisiten. Dennoch genossen die Besucher auch die Unterhaltung mit Blasmusik.

Die Musikvereine aus Worblingen und Mühlingen spielten zum Frühschoppen beziehungsweise zum Nachmittagskonzert auf. Am Montagabend beim Feierabendhock ging es dann mit der Alten Garde aus Liptingen und dem Musikverein Honstetten weiter.

„Die feste Bühne, in deren Anbau wir die Stände für Speisen und Getränke sowie Spülen unterbringen können, ist uns eine große Erleichterung“, freute sich Jürgen Winter. Trotzdem sind bei dem dreitägigen Fest immer viele Helfer im Einsatz und sorgen dafür, dass die Besucher den Aufenthalt genießen können.

Die viele Arbeit der Ehrenamtlichen ist unentbehrlich: Mit Hilfe der Einnahmen aus dem Waldfest kann der Musikverein weiter seinem kulturellen Auftrag nachgehen und seine Jugendarbeit fortsetzen.

Musikverein Eigeltingen

Vorsitzender des 1828 gegründeten Vereins ist Jürgen Winter. Der Musikverein hat über 30 aktive Musiker. Dirigentin Martina Bennett leitet seit 2017 den Verein musikalisch. Der Musikverein gehört dem Bezirk Aachtal des Blasmusikverband Hegau-Bodensee an. Die nächsten Möglichkeiten, den Musikverein selbst spielen zu hören, sind: am 26. Juli beim Jugendfeuerwehr-Zeltlager, am 9. September beim Herbstfest in Honstetten, am 22. September beim Mauritiusfest und am 30. November beim Adventskonzert in der Krebsbachhalle.