von Susanne Schön

Die Bogen- und Messermachermesse ist Süddeutschlands größte Veranstaltung dieser Art. Dank der Zusammenarbeit des Bogenclubs Hegau Archers und der Lochmühle wird es sie weitergehen und findet am Wochenende 22./23. Juni zum ersten Mal in Eigeltingen statt. „Über 100 Aussteller werden vor Ort sein und Produkte rund um den Bogensport und Messermacher anbieten“, sagt Thomas Widinger, der Vorsitzende der Hegau Archers. „Wir als Verein sind nicht der Organisator, das ist die Lochmühle. Doch wir führen ein Turnier durch, jeweils am Samstag und am Sonntag. Den Turnierparcours haben wir eigens aufwändig dafür präpariert. Selbstverständlich haben wir einen Infostand und werden über den Verein informieren“, erklärt er.

Einige tausend Besucher erwartet

Viele positive Rückmeldungen habe man seit dem Umzug des Vereins nach Eigeltingen bereits bekommen, freut sich Thomas Widinger. Auch der neue 3D-Parcours werde gut angenommen. Man habe unter anderem den Parcours für Ferienprogramme geöffnet und so auch den Nachwuchs begeistern können. Wie im Vereinsalltag, so arbeiten auch bei der Bogen- und Messermachermesse die Hegau Archers und die Lochmühle eng zusammen. Bereits bei der Hauptversammlung kündigte man dies an, denn es sei auch im Interesse der Vereinsmitglieder, dass die Messe weiter besteht. Thomas Widinger und andere Mitglieder der Hegau Archers haben schon früher die Messe besucht. Daher freuen sie sich nun über die kurzen Wege und die Gelegenheit, alte Bekannte wiederzutreffen. „Wie viele Menschen die Messe besuchen werden, kann ich nicht sagen. Ich schätze, es werden 5000 Menschen oder mehr sein“, blickt er auf das Wochenende.

Seminare und Workshops im Angebot

Die 21. Internationale Bogen- und Messermachermesse wird am Samstag und Sonntag, 22./23. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr auf dem Gelände der Lochmühle veranstaltet. Auf die Besucher warten nicht nur die Aussteller mit ihren Ständen. Zu vielen Themen rund um Bogenschießen und Messerwerfen werden Seminare und Workshops angeboten.