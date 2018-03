vor 6 Stunden Ramona Löffler Eigeltingen/Berlin The Voice Kids: Jil Kübler aus Eigeltingen schafft es in die Sing-offs

Die 14-jährige Jil Kübler aus Eigeltingen trat bei "The Voice Kids" im Battle gegen die gleichaltrigen Marissa und Leni an – und kam in die nächste Runde. Mark Forster entschied sich für sie.