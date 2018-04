Eigeltingen/Berlin The Voice Kids: Großes Kompliment, aber kein Final-Einzug für Jil Kübler aus Eigeltingen

The Voice Kids: Großes Kompliment, aber kein Final-Einzug für Jil Kübler aus Eigeltingen

Jil Kübler aus Eigeltingen konnte sich in den Sing-offs nicht gegen ihre anderen Team-Mitglieder bei "The Voice Kids" durchsetzen. Coach Mark Forster sagte aber trotzdem, dass er ein großer Fan von ihr sei.

Die 14-jährige Jil Kübler hat in den Sing-offs (Halbfinale) von "The Voice Kids" viel Lob für ihre Stimme bekommen. Sie konnte sich aber nicht gegen die Mitkandidaten durchsetzen.

"Mein Ehrgeiz ist gerade hoch. Ich möchte weiterkommen und Mark nochmal vom Hocker hauen", sagte sie vor ihrem Auftritt. Sie sang wie die anderen nochmal das Lied, mit dem sie in den Blind Auditions ganz zu Beginn der Staffel angetreten war: "Royals" von Lorde. Dafür erhielt sie Standing Ovations und eine Umarmung von Team-Coach Mark Forster. Ihre Familie sah hinter der Bühne zu.

Mark lobte nach den Auftritten seiner sechs Halbfinalisten das hohe Niveau seines Teams und sagte zu Jil: "Ich liebe deine Stimmfarbe. Es ist so unglaublich, was aus dir rauskommt. Ich bin ein Fan von dir. Es ist großartig, was du machst."

Die zwei der sechs aus dem Team, die Mark für das Finale auswählte, waren Klaas und Alisa. Zuvor hatte sich Mark Forster bereits aus dem Team Nena/Larissa das Nachwuchstalent Oliwia im Steal Deal geholt. Bei diesem können die anderen Coaches Talente aus den anderen Teams zu sich holen, die der jeweilige Team-Coach nicht mit ins Finale nimmt.

Coach Max Giesinger entschied sich bei seinem Steal Deal noch für einen von Jils Teamkollegen, Jil selbst bekam hier keine zweite Chance.