Eigeltingen Stählemühle: Christoph Keller beendet seine Karriere als Brenner edler Spirituosen

Monkey 47 - mit diesem herausragenden Gin verbinden Genießer hochwertiger, geistreicher Getränke den Namen Christoph Keller. Doch zu ihrem Leidwesen bleibt sich der vielfach prämierte Hersteller edler Brände treu und beendet selbstgewählt ein weiteres Kapitel seines Lebenswegs: Er schließt seine Brennerei in der Eigeltinger Stählemühle, einen Nachfolger sucht er bewusst nicht.

Aufhören, wenn es am schönsten ist – das Wort ist so geflügelt, wie es eine Plattitüde ist. Dass es keineswegs ein hohler Spruch sein muss, beweist Christoph Keller. Er ist der Brenner der Stählemühle bei Eigeltingen. Seine Obstbrände sind hochdekoriert, hochpreisig und unter Gourmets wie in der Sterneküche hoch angesehen. Keller hat angekündigt, seine Brennerei zu schließen. Und das in einer Phase, in der der Betrieb wirklich gut läuft. In der die Stählemühle eine etablierte Marke geworden ist, mit einer Schar treuer Stammkunden zumindest im deutschsprachigen Raum, die für sicheren Absatz gesorgt hätten. In den meisten Betrieben würde man sagen: So kann es weitergehen, würde den Erfolg nutzen und auch ausnutzen.

Nicht so Christoph Keller. Wenn man ihn nach seinen Motiven fragt, vermittelt er vor allem den Eindruck, dass hier jemand seine Souveränität behält. "Im Grunde stellt man irgendwann fest: Was wir gemacht haben, kann man nicht weiter durchdeklinieren", ist einer der Gründe, die er für seine Entscheidung nennt. Alle Experimente sind gemacht, alle Verfeinerungen in der Brenntechnik – manche davon inzwischen Standard im Anlagenbau – erreicht, alle Obstsorten gebrannt. 260 verschiedene Brände habe er noch auf Lager, die er in seinem Internetshop – die Stählemühle hat keinen Hofladen – noch verkauft, sagt Keller, dieses Jahr habe er keine neuen mehr hergestellt. Er wolle aufhören, wenn es wirklich gut ist, wie ein Sportler den richtigen Zeitpunkt zum Ausstieg finden.

Der Plan, den er und seine Frau verfolgt haben, als sie mit ihrer Familie im Jahr 2004 in die Stählemühle gezogen sind, war ohnehin ein ganz anderer. Da ging es um ein ruhigeres Leben für das Paar und die damals noch kleinen Kinder, nachdem Kellers frühere Arbeit, der Kunstbuchverlag Revolver, ihn aufzufressen drohte. Zum Plan gehörte auch, in der ruhigen Umgebung weiter Kunstbücher für einen Verlag zu machen, statt einen Verlag selbst zu führen. Das hat Keller in seinen ersten Jahren in Eigeltingen auch getan.

"Das alchemistische Geheimnis des Brennvorgangs hat mich sofort fasziniert"

Der Rest ist Geschichte: Da mit der Mühle ein Brennrecht verbunden war, das verfallen wäre, hätte man es zu lange nicht genutzt, ließ er sich vom Sohn der Vorbesitzer beim Kornbrennen die Destilliermaschine und den Brennvorgang zeigen – ein einschneidendes Erlebnis, wie er heute erzählt. Denn aus der sauren, vergorenen Maische wird ein Destillat, das nach dem Ausgangsprodukt schmeckt: "Das alchemistische Geheimnis des Brennvorgangs hat mich sofort fasziniert", sagt Keller. Er wollte das auch machen, in der "Königsklasse" Obstbrand, wie er sagt, in der Südbaden Weltmacht sei. Er wollte immer besser werden und wurde immer besser. An die Brennmaschine ging er mit der gleichen Leidenschaft, dem gleichen Ehrgeiz und Perfektionismus wie zuvor an seine Bücher. Er hat sich intensiv mit dem Weg vom Obst zum fertigen Brand auseinandergesetzt, viel experimentiert. Seine Destillate bekommen reihenweise Auszeichnungen, er selbst erarbeitet sich einen Ruf in der Szene, sodass er gebeten wird, mit einem Stuttgarter Unternehmer einen Gin zu entwickeln. Das Produkt, auf dem Markt unter dem Namen Monkey 47 und mittlerweile in andere Hände übergegangen, wurde weltbekannt "und damit wuchs auch das Interesse an traditionell handgemachten Destillaten", so Keller.

Kurz, das einstige Hobby löste den Brotberuf ab und wurde immer größer – vielleicht zu groß: "Wir hatten nie vor, eine Marke zu etablieren, sind eigentlich total zufällig in die ganze Sache reingerutscht", sagt Keller. Wenn man sich ein bisschen länger mit ihm unterhält, kommt noch ein weiterer Grund für die Entscheidung zum Aufhören zutage: "Ich würde mich nur noch selber reproduzieren und Kundenwünsche erfüllen – eigentlich also nur noch einen Bedarf bedienen." Und dass ihm dabei der Input fehle, der zum Beispiel beim Experimentieren auch mit exotischen Früchten wie dem Baobab gekommen sei. "Ich sitze nur noch im Büro am Computer. So stelle ich mir mein Leben nicht vor." Daher hätten er und seine Frau sich entschlossen, das Projekt Stählemühle ohne Nachfolger zu beenden. Nicht dass es nicht Interessenten an den Markenrechten gegeben hätte. Doch dann wäre Keller noch weiter gebunden gewesen, die Produktionsweise seinem Zugriff entzogen.

Für den eigenen Erfolg habe er von einer Vorstellung von Manufakturproduktion profitiert, die damals en vogue war, sagt Keller. Gleichzeitig habe er auch erfolgreich sein wollen: "Als wir gesehen haben, dass man viel bewegen kann, haben wir den Erfolg auch gesucht und teilweise auch hergestellt", erzählt er. Das betrifft auch die Außenwirkung: "Wenn man Herzblut in ein Produkt steckt, muss man auch Herzblut in die Kommunikation stecken." Die perfekt gestalteten Fotos, die Keller von sich verbreitet, seien dennoch keine Inszenierung. Latzhose, Schürze, Gummistiefel – das sei jahrelang seine Arbeitskleidung gewesen. Er habe eher zeigen wollen, wie sein Produkt wirklich gemacht wird.

Dass die Entscheidung, aus solchen Motiven heraus eine Arbeit aufzugeben, ein gewisser Luxus ist, gibt Keller unumwunden zu. Es sei aber sein dringendes Bedürfnis, etwas anderes zu tun, wenn, in schätzungsweise eineinhalb Jahren, der gesamte Betrieb der Brennerei abgewickelt ist. Mit 48 Jahren und seinem wachen Geist ist Keller zu jung für die Rente. Doch er war nach eigener Aussage schon immer "eher abenteuerlich" unterwegs und in einem Alter, in dem die meisten an einem gesicherten Lebenswandel festhalten, wagt er nun den Schritt ins Unbekannte: Was sein neues Projekt sein wird, darüber habe er noch keine Vorstellung. Nur: Es soll nicht wieder etwas mit einem Produkt zu tun haben.

Hat er Angst vor dem Ende? Das Loslassen falle ihm derzeit nicht schwer, sagt Keller. Und auch für unersetzlich hält er sich nicht: Schließlich habe es auch eine Zeit gegeben, in der es die Brände von der Stählemühle noch nicht gab. Entscheidend ist für ihn: Jetzt gibt es wieder ein größeres Publikum, das sich für Brände interessiert, nachdem dieses Interesse jahrelang zurückgegangen ist. Es sei – durchaus mit seiner Beteiligung und durch sein Beispiel – ein regelrechter Trend zu kleinen, handwerklich arbeitenden Brennereien entstanden. Und die eigenen Brände von der Stählemühle? Die mag Keller offenbar doch nicht so ganz missen: In einem Raum des Anwesens hat er von jeder Sorte ein paar Flaschen in einem Archiv aufbewahrt.