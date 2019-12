von Susanne Schön

Man rechnet mit einer CO2-Einsparung in 20 Jahren von 1166 Tonnen. Dabei fielen Kosten von fast 200 000 Euro an, von denen rund 40 000 Euro über Fördermittel abgedeckt wurden. Da der Stromverbrauch um 98 787 Kilowattstunde pro Jahr gesenkt wird, hat sich die Modernisierung in acht Jahren amortisiert.

472 Lichtpunkte waren förderfähig, 56 wurden ohne Förderung umgerüstet. 75 wurden bereits 2015 auf LED umgestellt. In allen Ortsteilen wurden somit insgesamt 601 Lichtpunkte umgerüstet.

Damit fehlen noch 33 Lichtpunkte. Dazu gehören Seil- und Hängeleuchten und neu gesetzte Straßenlampen, die bereits LED-Technik hatten.