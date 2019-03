von Susanne Schön

Manfred Schwanz leitete die Versammlung im Dorfgemeinschaftshaus, er wird selbst für Rorgenwies wieder antreten. Elf Kandidaten gibt es für 14 Sitze, sie kommen aus allen Ortsteilen. Bei der vorletzten Kommunalwahl wurde die Abschaffung der unechten Teilortswahl diskutiert, aber vom Gemeinderat abgelehnt. Auch an diesem Abend wurde über das Wahlprozedere gesprochen.

In Eigeltingen kann jeder Kandidat bis zu drei Stimmen bekommen. Und es sitzen Räte aus jedem Ortsteil im Gemeinderat. Eigeltingen stellt sieben Gemeinderäte. Von den Freien Wählern treten Katja Hertell, Andrea Oexle und Markus Rauch wieder an. Heudorf ist mit zwei Sitzen vertreten. Hier tritt Nicolai Van der Bellen wieder an, neu ist Manuel Ramsperger. Für Homberg gibt es einen Sitz, hier tritt neu Roland Hildebrand für die Freien Wähler an.

Für einen der beiden Sitze in Honstetten stellt sich Siegbert Bach wieder zu Wahl und auch Klaus Braun tritt an. Für den einen Sitz in Reute tritt Amtsinhaber Stefan Schwald wieder an, so wie in Rorgenwies Manfred Schwanz. Ihm zur Seite steht Jan Rieger. Auf der Wahlliste der Freien Wähler stehen sie in alphabetischer Reihenfolge.

Inhaltliche Nähe zur CDU

Der Ablauf der Wochen bis zur Kommunalwahl wurde noch kurz durchgesprochen. Bald ist der Fototermin für ein Flugblatt oder eine Broschüre. "Inhaltlich werden wir uns wahrscheinlich nicht sehr von der CDU unterscheiden", erklärte Manfred Schwanz. Da käme es dann wohl auf die Details an, merkte Roland Hildebrand an. Doch diese Feinheiten passten nicht in eine Wahlbroschüre. So werden die Ideen für die Schwerpunkte des Wahlprogramms noch gesammelt. Klaus Braun regte an, durchaus auch nicht in einer Legislaturperiode umsetzbare Ideen zu formulieren.

Ebenfalls besprochen wurden die Wahlkampftermine. Es soll in jedem Ortsteil eine Veranstaltung geben. Die genauen Termine und Veranstaltungsorte werden noch bekannt gegeben. Im Internet wird es keinen Auftritt der Freien Wähler Eigeltingen geben.