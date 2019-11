von Susanne Schön

Die ganze Vielfalt des sakralen Gesangs konnte man beim Kirchenkonzert anlässlich des 175-jährigen Bestehens des Honstetter Kirchenchors erleben. Und das bedeutete auch, dass die Zuhörer erleben konnten, mit welcher Freude der Männergesangverein Gunningen, der Gesangverein Oberbaldigen und vor allem der Kirchenchor Honstetten den geistlichen Liedern Leben einhauchten. Dabei war es egal, ob es sich um traditionelle oder moderne Lieder handelte.

Eigeltinger Gesangverein umrahmte den Festakt

Wie bereitet man sich auf ein solches Jubiläum vor? Gründungsmitglieder kann man ja keine mehr fragen. Bereits 2012 haben sich Mitglieder des Honstetter Kirchenchors darum an das Pfarramt Honstetten gewandt, das wiederum im Ordinariat in Freiburg nachfragte. Dieses hat in den Kirchenchroniken die Visitationen festgehalten und darin wurde auch gefragt: „Welche Musik begleitet das Hochamt?“ Im Visitationsbericht vom 13. Juni 1844 wird dies schlich mit „Chor-Gesang mit Begleitung der Orgel“ beantwortet. „Da damals schon zwischen Chorgesang und einfachem Gemeinde- beziehungsweise Volksgesang unterschieden wurde, muss damit eine Gesangsgruppe, also ein Kirchenchor nach unserem heutigen Verständnis, gemeint sein“, erklärte der Vorsitzende Siegbert Bach beim Festakt in der Tudoburghalle. Der Eigeltinger Gesangverein umrahmte ihn.

Im Jubiläumsjahr hat der Kirchenchor Honstetten 29 Mitglieder, die unter der Leitung von Renate Braun singen. Dem Kirchenkonzert folgte ein Festakt in der Tudoburghalle in Honstetten. | Bild: Susanne Schön

Bei dieser Gelegenheit zeigte sich, wie lebendig der Kirchenchor Honstetten den sakralen Gesang ausgestaltet. Erst ab dem Jahr 1965 kann man im Protokollbuch des Cäcilienvereins Honstetten davon lesen. Der Posten „Chorleiter“ war 1967 wohl ein Problem. Doch es gelang, mit Tenorsänger und Musiker Siegfried Braun ein „ein schlummerndes Talent aus den eigenen Reihen“ zu gewinnen. Dieser erklärte sich bereit, den Posten des Chorleiters vorübergehend zu übernehmen – es wurden 36 Jahre. Seit 16 Jahren ist Renate Braun Chorleiterin. Sie prägt den Chor maßgeblich und hat auch nach den Proben zum Konzert, die ihr manchen Nerv kosteten, noch lange nicht genug.

Keine Nachwuchssorgen

Über viele besondere Ereignisse des Chors wurde gesprochen, doch sind es nicht die offiziellen Anlässe alleine, die den Kirchenchor prägen. Es ist jedes einzelne Mitglied mit seinem Herzblut und die starke Gemeinschaft miteinander, die über den Vereinszweck des Singens in der Kirche hinaus trägt. Und das ist dann vielleicht das wahre Geheimnis des Gelingens: Denn der Cäcilienverein Honstetten hat offenbar keine Probleme, Männer und Frauen sowie Jung und Alt für den sakralen Gesang zu begeistern.

Auch in seinem 175. Jahr präsentiert sich der Kirchenchor Honstetten modern und lebendig. Chorleiterin Renate Braun gelingt es, für jeden Anlass das passende Stück zu finden. | Bild: Susanne Schön

Auch an weltlichen Veranstaltungen ist der Chor vertreten. Es war selbstverständlich, mit allen anderen örtlichen Vereinen beim großen Narrentreffen 2017 die Wasserburger Talgeister zu unterstützten. So verwunderte es nicht, dass Bernhard Bach im Namen der Vereine zum Jubiläum gratulierte und für die stets gute Zusammenarbeit dankte. Dem schlossen sich Bürgermeister Alois Fritschi und Ortsvorsteher Werner Hirt an. Sie beglückwünschten die Pfarrgemeinde zu einem so jungen und engagierten Kirchenchor und überbrachten einen Sack voll Geld, um Noten zu kaufen.

Pfarrer Dominik Rimmele ist auch Präses des Cäcilienvereins. Er arbeitet eng mit dem Kirchenchor zusammen: „Nicht nur an frohen Anlässen singt unser Kirchenchor, sondern auch schweren Stunden verleiht er eine würdige Stimmung.“ Damit dies weiter so sein wird, hat er für das Jahr 2020 das Budget zur Notenanschaffung einmalig verdoppelt. Er wagte einen Blick in die Zukunft: „Beim nächsten Jubiläum, das unser Chor hoffentlich feiern darf, gibt es auf jeden Fall keine Pfarrei Honstetten mehr und auch keine Seelsorgeeinheit Krebsbachtal-Hegau. Doch solange es hier engagierte Menschen gibt, wie beispielsweise unser Kirchenchor, ist es zweitrangig, wo der Pfarrer sitzen wird und sorge ich mich nicht um die Zukunft der Kirche in Honstetten.“