von Susanne Schön

Die Theater AG der Gemeinschaftsschule Eigeltingen hat wieder einen fulminanten Schlusspunkt des Schuljahres gesetzt: In diesem Jahr widmeten sich die Schüler dem Stück „Peter Pan oder der Junge, der nicht erwachsen werden wollte“.

Erwachsen geworden ist dagegen die Theater AG der Gemeinschaftsschule Eigeltingen – oder zumindest sind viele Schüler inzwischen größer. Deshalb wurde der Aufführung in der Krebsbachhalle ein neuer passender Rahmen gegeben. Denn der Schulmensa oder den Räumlichkeiten des Schülercafés sind die Laienschauspieler im Wortsinn entwachsen. Auf der großen Bühne konnten sie ihr ganzes Bühnentalent zeigen und viele Details einarbeiten.

Krokodile und Degen-Duelle

In diesem Jahr wurde viel mit Lichteffekten gearbeitet und das an sich eher zurückhaltende Bühnenbild in das perfekte Licht gerückt. Spektakulär war dann das Geschehen: Da schwammen Krokodile über die Bühne und es gab verwegene Duelle mit dem Degen. Beeindruckt haben aber auch die jungen Schauspieler und Simon Nohl, der in den Pausen mit Soli auf seinem Dudelsack begeisterte.

Bianca Schleißmann führte Regie

15 Schauspieler nahmen ihren verdienten Applaus sowohl bei der Vormittagsvorstellung vor ihren Mitschülern als auch bei der Abendvorstellung von Familie und Freunden entgegen: Familie Darling wurde gespielt Simon Nohl (Mr. Darling), Toska Maria Theis (Mrs. Darling), Jil Kuebler (Wendy), Annika Meier (John) und Laura Schlegel (Michael).

Zu den Piraten gehörte Sarah Paffen als Kapitän Hook, Lucie Mantau als Smee und Sara Rogalli als Starkey. Die verlorenen Jungen wurden gespielt von Yunus Lüttich (Peter Pan), Lia Anastacio (Tinker Bell), Lina Engerer (Slightly), Alina Hass (Tootles), Beria-Sultan Atik und Kathrin Herzog (die Zwillinge) sowie Aileen-Lea Lettau als Tiger Lily. Sie spielten unter der Regie von Lehrerin Bianca Schleißmann.

Künstlerische und kreative Talente

Obwohl eher naturwissenschaftlich und beruflich ausgerichtet hat die Gemeinschaftsschule Eigeltingen auch sehr starke musische Angebote. Dazu gehört beispielsweise die Bläserklasse, die sowohl bei schulischen als auch außerschulischen Veranstaltungen zu hören ist. Auch im Schulalltag zeigen sich die künstlerischen und kreativen Talente der Schüler an vielen Stellen.