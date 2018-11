von Susanne Schön

Es gibt viele Familien mit dem Nachnamen Martin in Eigeltingen, aber nur einen Martinsmarkt. Den organisierte der Schulförderverein am Vortag des eigentlichen St. Martin auf dem Schulgelände mit 20 Ständen. Die Einnahmen aus der Bewirtung fließen wieder in die Schulgemeinschaft. Darum packte auch die ganze Schulgemeinschaft mit an, um den Besuchern abwechslungsreiche Stunden sowie ein attraktives Rahmenprogramm zu bieten. Gerne genutzt wurden von den jüngeren Besuchern auch die Spielmöglichkeiten im Außengelände.

Michelle Herz ritt als Sankt Martin über den Martinsmarkt in Eigeltingen. Zuvor zeigte die Theatergruppe das traditionelle Stück in modernem Gewand. Bild: Susanne Schön

Vor allem die Familien von Kindergartenkindern, die traditionell den Martinsmarkt eröffneten, und Schulkinder besuchten den Martinsmarkt auf dem Schulgelände. Neben musikalischen Angeboten wie Gesang vom Kindergarten und dem Grundschulchor sowie dem Auftritt der Bläserklasse sorgten auch Mitmachangebote im Schulgebäude für Abwechslung. So konnten die jungen Besucher sich nicht nur vorlesen, sondern auch Schminken lassen. Selbst aktiv wurden sie beispielsweise beim Kerzenziehen. Schulleiter Michael Wernersbach zog eine positive Bilanz: "Es ist wieder eine gelungene Veranstaltung." Und das lag seiner Meinung nach nicht nur am milden Wetter. Er freute sich besonders über die aktive Mithilfe der Schüler bei der Veranstaltung.

Beim Martinsmarkt standen die Gemeinschaft und das Teilen im Mittelpunkt. Das wurde besonders im Martinsspiel deutlich. Die Theatergruppe der Schule führte den traditionellen Text zu Sankt Martin im modernen Gewand auf. Simon Nohl umrahmte die Aufführung mit seinem Dudelsackspiel. Zur Tradition gehört seit einigen Jahren auch, dass Sankt Martin hoch zu Ross über den Markt reitet. Michelle Herz auf weißem Pferd eroberte auch in diesem Jahr die Herzen im Sturm.

Schüler, Eltern und Lehrer präsentierten den Marktbesuchern ein interessantes Angebot an den Ständen und ein attraktives Programm auf dem Martinsmarkt. Bild: Susanne Schön

Um Gemeinschaft und Teilen ging es auch auf dem Martinsmarkt mit seinen mehr als 20 Verkaufsständen. Hier teilten Schulklassen und Arbeitsgruppen ihre handgefertigten Werke mit den Besuchern und diese gaben Geld für Dekorationen oder Genussmittel. Die Bewirtung des Schulfördervereins sorgte dafür, dass es zum geselligen Austausch kam. Man traf viele Bekannte wieder. So wie den ehemaligen Rektor Werner Leber, der unter anderem entspannt Grillwürste verkaufte. Den aktuellen Schulleiter fand man übrigens am Crêpes-Stand beim gekonnten Herstellen derselben.

Die Schulleiter Michael Wernersbach (links) und Andreas Rossatti zogen eine positive Bilanz beim diesjährigen Martinsmarkt. Bild: Susanne Schön

Der Vorsitzende des Schulfördervereins, Bernd Meier, war an jeder Ecke des Martinsmarkt zu treffen. Es gab viel für ihn und seine Helfer zu tun. Und trotzdem hatte er stets ein freundliches Wort. Auch er zog kurz vor dem Ende der Veranstaltung eine positive Bilanz. Viele Besucher genossen die voradventliche Stimmung zum Glühweintrinken und besorgten sich erste Weihnachtsgeschenke. So wie Sabine Müllerleile aus Honstetten. Sie wusste genau, was sie kaufte, denn sie hat bei der Herstellung mitgeholfen.

Schulförderverein Immer wieder sagen die Schulleiter, ohne den Schulförderverein wäre Schule so nicht möglich. Dazu gehört beispielsweise die verlässliche Grundschulbetreuung der Ganztagsschule sowie die Organisation und Finanzierung der Jugendbegleiterinnen. Darüber hinaus werden verschiedene schulische Veranstaltungen unterstützt. Neue Mitglieder und Sponsoren sind stets willkommen. Der Förderverein veranstalter unter anderem den Weihnachtsmarkt, dessen Einnahmen der Schule zugute kommen. Er wurde 1994 gegründet und hat rund 300 Mitglieder. (sch)

