von Susanne Schön

Der neu konstituierte Gemeinderat muss sich mit acht Baugesuchen beschäftigen: In der jüngsten Sitzung gab es gleich zu Beginn vier Gegenstimmen und eine Enthaltung für ein Baugesuch: Für die Räte war weder die Parkplatzsituation noch der Brandschutz geklärt. Ewald Halder bat zudem darum, zu klären, ob das Baugesuch für ein Gebäude mit Café und 15 Betten denn noch privat sei oder schon gewerblich.

Probleme hatten die Räte auch mit vier Containern, einer Doppelgarage und einer Abstellfläche für Gitterboxen. „Der Platz ist ortsprägend und zu schade für eine solche Nutzung“, erklärte Heudorfs Ortsvorsteher Harald Roth. Dem schlossen sich Ortschafts- und Gemeinderat an.

Dagegen stimmte man der Erstellung von Bürocontainern bei Aptar ebenso schnell zu, wie dem Neubau eines Einfamilienhauses kurz nach dem Abbruch des vorherigen Gebäudes in Eigeltingen und dem Schließen einer Baulücke mit einem Einfamilienhaus in Honstetten. Auch die Gewinnung von mehr Wohnraum durch Umbau in Reute traf auf das kommunale Einvernehmen. Ebenfalls in Reute darf ein Lagerraum gebaut werden.

Ruhender Verkehr ist wichtiges Thema

Einem Neubau in zweiter Reihe im Eigeltinger Dorfkern stimmten die Räte bei zwei Enthaltungen zu. Sie baten, die Stellplatzsituation zu klären und die Zufahrt für Rettungskräfte zu sichern. Der ruhende Verkehr ist immer wieder Thema bei den Gemeinderatssitzungen. Die Verwaltung erarbeitet eine Neufassung der Parkordnung für die Gemeinde. Die Verwaltung merkte jedoch an, dass man nicht mehr Stellplätze fordern könne als die Bauordnung vorsehe. Ob das so ist, wollen einige Räte genau prüfen und etwaige Sonderlösungen finden.

Zwei Gesuche standen zudem nicht auf der Tagesordnung. Aptar soll ein Werbeschild für Ausbildungs- und Arbeitsplätze aufstellen dürfen. In Eigeltingen wurde einer leichten Höhenüberschreitung aufgrund von stärkerer Isolierung zugestimmt. Damit zeigt sich sowohl, dass die Gemeinde Eigeltingen für Bauwillige attraktiv ist, als auch die Gemeinderäte einen sehr engen Rahmen haben, in dem sie städtebaulich das Aussehen der Gemeinde mitbestimmen können.