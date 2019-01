von SK

Die ersten Punkte des Haushalts 2019 setzte der Gemeinderat gleich nach dessen Verabschiedung um. So vergab das Gremium die Verputzarbeiten an der Tudoburghalle an den Stuckateur Heinz Kamenzin für 14 443 Euro. Die Ausschreibung war bereits Mitte des vergangenen Jahres.

Hauptamtsleiter Walter Braun verwies darauf, dass die Arbeiten schon lange geplant seien und die Umsetzung nicht nur optisch Verbesserung bringe, sondern auch ein Schutz für das Fundament sei. Zudem sollen die Arbeiten an der Heizung pünktlich zu Fasnacht abgeschlossen sein.