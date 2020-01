Der junge Mann bestellte laut einer Mitteilung der Polizei am Freitag gegen 17 Uhr ein Taxi und ließ sich von Heudorf im Hegau zum Bahnhof nach Spaichingen fahren. Von dort aus ging die Fahrt nach einem kurzen Aufenthalt zurück nach Heudorf, wo sich der Fahrgast in der Ortsmitte an der Bushaltestelle absetzen ließ, so die Polizei. Er bezahlte die 150 Euro für die Fahrt aber nicht, sondern flüchtete gegen 18.45 Uhr aus dem Taxi.

Der Unbekannte soll zwischen 18 bis 21 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank sein. Er hat kurzes, schwarzes Haar, einen Schnurrbart, trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, einen hellen Pullover mit einem orangefarbenen Muster und weiße Turnschuhe.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Stockach unter 07771/9391-0 entgegen.